Армия ввела в строй еще шесть инфекционных медцентров

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медцентров в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

- В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ. Готовность центра в Смоленске к сдаче проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов, - заявили в Минобороны России.

Отметим, что ранее в эксплуатацию были введены два многофункциональных центра - в Нижнем Новгороде и Одинцове.

Еще на восьми площадках круглосуточно работают более 12 тысяч человек.

Напомним, военные лечебные учреждения строятся по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Все 16 центров будут сданы к 15 мая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769287" frameborder="0"></iframe> Минобороны России по всей стране строит 16 инфекционных медцентров.

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