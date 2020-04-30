2020-04-30T13:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Армия ввела в строй еще шесть инфекционных медцентров

Они укомплектованы медтехникой и необходимым медицинским персоналом
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа в новом многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде.Военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа в новом многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде.Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медцентров в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

- В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ. Готовность центра в Смоленске к сдаче проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов, - заявили в Минобороны России.

Отметим, что ранее в эксплуатацию были введены два многофункциональных центра - в Нижнем Новгороде и Одинцове.

Еще на восьми площадках круглосуточно работают более 12 тысяч человек.

Напомним, военные лечебные учреждения строятся по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Все 16 центров будут сданы к 15 мая.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Минобороны России по всей стране строит 16 инфекционных медцентров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сможем лечить одновременно коронавирус, чуму и холеру»: как будет работать новый медцентр минобороны в Пушкине

Комплекс почти готов. Ожидается, что первых пациентов он сможет принять уже 15 мая (подробности)

В Волгограде в строящийся медцентр Минобороны поступило оборудование

И уже сформирован штаб врачей, которые будут здесь работать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял
В Кремле рассказали, когда примут решение о выходе из самоизоляции
Песков назвал неверной трактовкой его слов возможное оказание прямой материальной помощи
Кремль заявил, что о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе речи не идет
Песков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицы
Эксперт объяснила, почему бизнесменам не стоит повально идти в онлайн
Харрисон Форд едва не устроит авиакатастрофу в аэропорту США
Илон Маск назвал меры по самоизоляции фашизмом и потребовал вернуть "чертову свободу"
"Неизвестно еще, что лучше": Песков оценил возможность прямой материальной помощи пострадавшим от коронавируса
В Самарскую область накануне введения масочного режима завезли более миллиона средств защиты
Кабмин выделит 577 миллионов рублей больницам для помощи пожилым гражданам
Власти выделят дополнительные деньги застрявшим за границей россиянам
QNET поддержал жителей СНГ в дни пандемии
В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами
В Госдуме объяснили необходимость нулевой ставки НДС на детские товары
В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции
Только 5,5% россиян планируют поменять локацию на майские праздники
В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус
Умер индийский актер Риши Капур: Звезда фильма "Бобби" долго лечился от рака
Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной