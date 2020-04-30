2020-04-30T13:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Средства защиты бесплатно передают в больницы, поликлиники и станции «Скорой помощи»

Средства защиты бесплатно передают в больницы, поликлиники и станции «Скорой помощи»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк".Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк".
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Наноцентры Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Роснано оперативно развернули массовое производство лицевых экранов для защиты от коронавируса. Мощность выпуска - более 30 тысяч единиц в месяц. 29 апреля партию из 1000 визоров группа компаний безвозмездно передала волонтерам Фонда «Живой» для отправки в больницы, поликлиники и станции «Скорой помощи» Москвы. Ранее 1000 лицевых экранов были отправлены врачам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 100 щитков в Больницу РАН в Троицке (Новая Москва) и работникам ЖКХ города.

«Этот подарок Роснано очень важен, - отметила директор Фонда «Живой» Виктория Агаджанова. - В среднем на станцию «Скорой помощи» мы отправим порядка 20 щитков, в больницы – по 60-80 штук, всего примерно в 20-30 медучреждений. Так как щитки – вещь многоразовая, их можно мыть, дезинфицировать и использовать повторно, то в этих больницах мы закроем потребность в лицевых экранах до конца эпидемии».

По словам общественного активиста, потребность в подобных средствах защиты есть во всех медицинских учреждениях.

«Сейчас медиков, не работающих с COVID-19, практически не осталось, больные могут быть везде», - пояснила Виктория Агаджанова.

Напомним, сеть наноцентров ФИОП группы компаний Роснано откликнулась на острую потребность в средствах индивидуальной защиты медицинского персонала, работающего с больными коронавирусом, и организовала производство лицевых экранов – визоров. Уже сейчас изготовлением лицевых экранов занимаются группа компаний «ТехноСпарк» в Москве и Северо-Западный Центр Трансфера Технологий (СЗЦТТ) в Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк".

Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк".

«Технические решения, предложенные нашей инжиниринговой компанией CML AT Medical, сократили время печати отдельных элементов изделия в пять раз, что отразилось на производственном цикле в целом. На сегодня мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для оперативного и массового производства защитных лицевых щитков», — сообщил генеральный директор СЗЦТТ Даниил Ковальчук.

Лицевые щитки предназначены для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица от прямого попадания различных мелких частиц и вирусов. Эффективны вместе с использованием других средств защиты — костюмов, масок, перчаток, антисептиков. Визоры сделаны из прочного пластика, являются многоразовыми, легко дезинфицируются, имеют небольшой вес, удобны в использовании. Их легко подогнать под нужный размер головы. Могут обеспечить защиту не только врачей, но и сотрудников других контактных профессий, например, продавцов, кассиров и операторов фронт-офисов сферы услуг, работающих непосредственно с клиентами, курьеров, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках благотворительных акций защитные экраны передаются врачам бесплатно. Для других компаний, заинтересованных в повышении безопасности своих сотрудников, и для частных лиц открыт заказ на сайте protectface.ru.

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