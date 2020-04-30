2020-04-30T13:43:37+03:00
Звезды

Сбежавший в США шоумен Таир Мамедов укрылся от коронавируса на необитаемом острове

В новом реалити-шоу на Жемчужном архипелаге Панамы будут испытывать популярных блогеров
Константин ГЛЫБА
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Таир Мамедов укрылся от коронавируса на необитаемом острове. Фото: ТНТТаир Мамедов укрылся от коронавируса на необитаемом острове. Фото: ТНТ
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Весь мир прячется от коронавируса по домам, а участникам проекта «Остров героев» (ТНТ) повезло — их на остров отвезли. Очередное приключенческое реалити-шоу забросит на необитаемый остров блогеров, и там они должны будут показать, на что способны. Опыт отличный и конкурсы наверняка интересные! Одно дело снимать сториз для уютного бложика, а совсем другое — добывать себе еду, как Робинзон Крузо. Даже (!) без интернета.

Участники проекта — восемь популярных блогеров: Нелли Ермолаева, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский, Никита Atikin и соведущий шоу «Вечерний Ургант» Владимир Маркони.

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Владимир Маркони (слева). Фото: Первый канал

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Владимир Маркони (слева). Фото: Первый канал

Они отправятся на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы, чтобы соревноваться за звание лучшего. Последнего героя. С собой можно взять только одежду и одну единственную вещь из обихода, без которой выжить не получится — компас, плюшевого мишку, фотографию мамы, что угодно.

Каждый день воины лайков будут проходить тяжелые испытания. По итогам недели проводится голосование и вылет слабейшего.

Разумеется, не снимать себя блогеры не смогут. Даже на необитаемом острове. Угроза жизни — ничто перед такой перспективой. Поэтому организаторы «Острова героев» выдадут каждому участнику по камере Go Pro, которую можно приклеить на лоб или просто носить с собой. Таким образом зритель увидит жизнь на острове глазами блогеров.

Вести реалити-шоу поручили Таиру Мамедову — он сам в 2008 году участвовал в шоу «Последний герой» (Первый канал) и прекрасно понимает специфику таких проектов. Некоторое время назад Таир разочаровался в России и улетел в США за сладкой жизнью, но теперь, судя по всему, вынужден возвращаться на заработки и трудиться вахтовым методом, чтобы хотя бы на шажок приблизиться к american dream.

Весь мир прячется от коронавируса по домам, а участникам проекта «Остров героев» (ТНТ) повезло — их на остров отвезли. Фото: ТНТ

Весь мир прячется от коронавируса по домам, а участникам проекта «Остров героев» (ТНТ) повезло — их на остров отвезли. Фото: ТНТ

Во времена бушующего COVID-19 необитаемый остров, возможно, лучшее место для сохранения здоровья. Впрочем, случайное заражение или травма могут привести к тяжелым последствиям, ведь до панамской больницы еще надо будет успеть добраться. Чем не новый квест?

Совсем скоро проект выйдет в эфире ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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