Коронавирус в Китае, последние новости на 30 апреля 2020: выявлено лишь четыре новых случая

В Китае за сутки выявлено всего четыре новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 30 апреля 2020 года за сутки выздоровели 32 человека, никто не погиб.

Что касается новых случаев, все четыре случая – ввозные. Их выявили с помощью тестов в Шанхае. По последним данным минздрава КНР, в общей сложности в Китае сейчас выявлено 1664 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 525 человек, 13 находятся в тяжелом состоянии, 1139 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 862 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 619 человек (41 человек находится в тяжелом состоянии), 77 610 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - сообщают в комитете.

Совсем скоро Китай вернется в обычную жизнь – в стране открываются магазины, общепиты, строго соблюдая меры безопасности.