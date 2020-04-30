Коронавирус в Армении, последние новости на 30 апреля 2020: количество зараженных превысило 2000 человек

В Армении количество заболевших коронавирусом растет каждый день. По состоянию на 30 апреля 2020 года, в стране число инфицированных составило 2066, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 134. Общее число жертв – 32. От COVID-19 тем временем излечились 929 человек, а 1103 пациентов еще продолжает лечение.

В стране от коронавируса излечилась самая возрастная пациентка - 94-летняя бабушка Грануш. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.

- Вчера бабушку Грануш выписали из больницы, она - самая пожилая пациентка с подтвержденным случаем коронавируса, которой удалось излечиться, - написала Никогосян.

Со времен начала эпидемии в Армении провели 21 125 тестов на коронавирус.

Отметим, что в Армении продолжает действовать режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением вируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.