Роналду не спешит возвращаться в Италию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду первым бежал из Италии, когда там началась эпидемия коронавируса. 8 марта «Юве» еще играл против «Интера» (2:0), а уже 11 марта португалец улетел на Мадейру к своей больной маме. В тот же день защитник туринской команды Даниэль Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Через пять дней такой же диагноз подтвердился и у полузащитника «Юве» Блеза Матиюди. А 21 марта о том, что у него нашли коронавирус, сообщил и партнер Роналду по нападению аргентинец Пауло Дибала.

И вот на этой неделе министр спорта Италии сообщил, что в мае будут открываться спортивные базы клубов, гдефутболисты смогут тренироваться сначала индивидуально, а потом и в небольших группах. Чемпионат Италии собираются перезапустить в июне без зрителей.

cristiano Keep strong guys! Lets go! #stayactive

Но вот Криштиану Роналду возвращаться в Италию не спешит. Вчера Дибала вновь сдал положительный тест на вирус, а это значит, что зараза не уходит уже 6 недель. В связи с этим представители Роналду заявили, что форсировать подготовку не имеет смысла и он приедет только тогда, когда обстановка полностью стабилизируется.

Кстати, возвращение иностранцев в свои клубы из других стран – главная проблема европейского футбола. Границы государств закрыты, а большинство легионеров разлетелись по домам. Словом, возобновить полноценный футбол можно будет не раньше того времени, когда по всей Европе снимут карантин и возобновится авиасообщение.

Кстати, это касается нашего футбольного первенства, которое могут объявить завершенным. Об этом вчера на встрече с президентами федераций говорил министр спорта Олег Матыцин:

- Отдельную сложность представляет возобновление чемпионатов России по игровым видам спорта. Мы знаем желание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги закончить чемпионат. Надо делать все возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей достаточно много, - заявил министр.

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