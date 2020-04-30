2020-04-30T16:20:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 30 апреля 2020: зафиксировано семь новых случаев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Таиланде на 30 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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За последние сутки от вируса никто не умер.За последние сутки от вируса никто не умер.
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По состоянию на 30 апреля в Таиланде зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. За последние сутки от вируса никто не умер.

- Сегодня в Таиланде зарегистрировано семь новых заражений, уже четыре дня эта цифра меньше 10. К счастью, за эти сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции, - отметил пресс-секретарь.

Известно, шесть из новых семи пациентов госпитализированы на юге страны, первое место по новым заражениям занимает остров Пхукет.

- Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 954 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 54 человека, полностью выздоровевших сейчас - 2 687 человек, в больницах остаются чуть больше 200 человек, - прокомментировал Висануйотхин.

С 3 мая в Таиланде начнут открывать все рынки, также ограничения снимут с парикмахерских, розничных магазинов. Все они были закрыты с конца марта. Для открытия нужно соблюдать условия – социальная дистанция, санобработка, заявил Тхависин Висануйотхин.

- Режим ЧП и комендантский час сохраняются на всей территории страны, однако некоторые объекты и виды бизнеса решением кабинета министров можно будет вновь открыть начиная с 3 мая, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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