Чтение на майские: О настоящей фамилии Гитлера и том, как сделать веер из баклажанов

Тоня Сальникова «Тонкая штучка» Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга эта писалась в прошлом году, а вышла сейчас - и лучшего времени подобрать было невозможно. Вся страна сидит на самоизоляции, и множество людей (особенно женщин) переживают, что в конце концов выйдут на улицу чудовищно располневшими.

Инстаграм-блогер Тоня Сальникова будто бы специально для них рассказывает, как есть вкусно и не толстеть. Для начала объясняет, как лучше всего по специальной формуле высчитать количество калорий, потребное худеющему в течение дня. И как потом распределить эти калории между белками, жирами и углеводами. Ну а дальше - рецепты: очень простые, но интересные. Даже выпечка может быть низкокалорийной!

Рулет с капустой и яйцом

Веер из баклажана

Баклажан – 1 шт., помидоры – 2 шт,, сыр – 50 г, сметана – 50 г, чеснок – 1 зубчик, соль, специи, зелень – по вкусу

А сейчас максимум внимания, делюсь рецептом моего самого любимого блюда из баклажанов (а баклажаны я ем часто!). Громко сказано? Сначала нужно попробовать.

1. Баклажан нарезать вдоль, не прорезая до конца. Посолить, потереть пластинки друг о друга и оставить на 15 минут.

3. Смыть соль, промокнуть баклажаны бумажными полотенцами.

4. На помидорах сделать крестообразный надрез и опустить ненадолго в кипяток. Затем снять с помидоров шкурку, мякоть нарезать кружочками.

6. Сыр нарезать тонкими пластинками. Чеснок очистить, измельчить.

8. Положить в "баклажанные кармашки" по ломтику помидора и сыра, посыпать специями и чесноком. Смазать сметаной и запекать в духовке 30-40 мин при 180 °C.

Веер из баклажана

Рулет с капустой и яйцом

Пекинская капуста – 400 г, лаваш тонкий бездрожжевой – 1 лист, творог мягкии 5% – 170 г, яйца – 3 шт, яичные желтки – 1 шт, сыр сулугуни – 100 г, хмели-сунели, соль, перец – по вкусу.

Помните бабушкины пирожки с капустой и яйцом? Мои рулет не менее вкусный, но низкокалорийный, а еще так быстро готовится.

1. Капусту мелко нашинковать и обжарить на сковороде с добавлением небольшого количества топленого масла.

2. Яйца отварить вкрутую. Сыр натереть на терке.

4. Соединить капусту, яйца и сыр, присолить.

5. Лаваш сложить вдвое и смазать творогом. Посолить и поперчить, добавить хмели-сунели.

6. Выложить на лаваш капустную массу, свернуть в рулет. Смазать яичным желтком и запекать при 200 °C 20-25 минут.

Евгений Водолазкин «Идти бестрепетно» Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

Автор «Лавра», «Авиатора» и «Брисбена» Евгений Водолазкин - не только прекрасный писатель, но и удивительно умный человек: большинство журналистов подтвердят, что делать с ним интервью - одно удовольствие. «Идти бестрепетно» - сборник эссе, и это ни в коем случае не что-то второстепенное по отношению к романам. Водолазкин превращает в чудесные этюды эпизоды своей биографии (посещение детского сада, который он ненавидел настолько, что разворачивался на 180 градусов на его пороге; похороны отца на сельском кладбище в украинской глубинке; путешествие со случайными попутчиками - молодыми немцем и немкой - на машине из Берлина в Мюнхен), размышляет о выдающихся современниках - Александре Солженицыне, Александре Галиче, Михаиле Шемякине, очень много пишет о литературе и писательском ремесле («призвание писателя - быть чем-то вроде блюдца на спиритическом сеансе: крутиться в центре стола и составлять из букв тексты. Писатель должен уметь конвертировать бытие в слово. Писательство - это, по сути, называние. Присвоение слов тому, что волновало, но оставалось безымянным - будь то соленая хрупкость кожи после пляжа или проветривание (морозное марево в форточке) больничной палаты… Дело писателя - ловить музыку сфер и переводить ее в ноты»). Превосходная книга; если вам нравятся «Авиатор» или «Лавр», ни в коем случае ее не пропустите. Даже если вы их не читали, можно начинать знакомство с Водолазкиным сразу с этого сборника.

Мередит Макардл «Всемирная история в вопросах и ответах» Издательство «Альпина нон-фикшн»

Очень забавная книга: 1000 вопросов из мировой истории. Некоторые - с вариантами ответов (как в «Кто хочет стать миллионером»), некоторые - без.

«К 3500 году до н.э. китайцы разводили некое мелкое живое существо и изготавливали с его помощью ткань. Что это было за существо и какой материал изготавливали?»

«В Средние века в Европе больные лепрой обязаны были предупреждать окружающих о том, что к ним не следует приближаться. Как именно они должны были это делать?»

«В 1643 г. на службе у китайского императора состояло около 100 000 евнухов. Сколько из них служили в Запретном городе в Пекине? А. 10 000. Б. 50 000. С. 70 000»

«В 1898 году Куба избавилась от испанского правления и перешла под юрисдикцию другого государства. Какого?»

«Правда или вымысел? Настоящая фамилия Адольфа Гитлера - Шилькгрубер».

Сначала не поймешь, зачем все это вообще. А потом, по мере чтения (правильные ответы даны в конце каждой главы) вдруг понимаешь две вещи. Во-первых, не так уж хорошо ты знал историю, как тебе казалось. И во-вторых: парадоксально, но именно таким образом информация превосходно усваивается. Если ваши дети увлекаются историей, должно быть, интересно будет с ними играть на самоизоляции с помощью этой книжки.

Кстати, правильные ответы - шелкопряд и шелк; должны были носить колокольчик; 70 000; США; вымысел. Нет, на самом деле Гитлер никогда не носил фамилию Шилькгрубер, ее носила одна из его бабок.

Том Шон «Мартин Скорсезе. Главный «гангстер» Голливуда и его работы» Издательство «Бомбора»

Роскошно изданный альбом, битком набитый кадрами из фильмов и редкими архивными фотографиями - и одновременно ЖЗЛ, биография крупнейшего американского режиссера, автора «Таксиста», «Бешеного быка», «Казино», «Авиатора», «Последнего искушения Христа», «Волка с Уолл-Стрит», «Отступников», «Ирландца». Тут вся его жизнь: и детство, проведенное в нью-йоркской «маленькой Италии» (он был хилым, болезненным мальчиком с астмой, перед которым в жизни было два пути: стать крупным гангстером или священником). И увлечение религией и церковными ритуалами. И первые фильмы, снятые практически за копейки. И грандиозный успех «Таксиста» (после которого какой-то член Киноакадемии сказал, что они с удовольствием дали бы Скорсезе «Оскара», если бы он делал более «гуманистические фильмы» - в результате первого «Оскара» он получил только в старости). И первый настоящий провал (мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк» с Лайзой Миннелли, на съемках которого Скорсезе закрутил романы одновременно с Миннелли и с кокаином - в результате картина снималась в состоянии одурманенности, а режиссер решил, что жизнь его почти кончена, до сорока он не доживет)…

Ну, и все остальные фильмы - от малоудачных до классических; Том Шон сопровождает рассказ о каждом киноведческим анализом, множеством цитат из интервью Скорсезе и анекдотами со съемок. Например, о поведении Джека Николсона на съемках «Отступников» (он без конца импровизировал, и на съемку первой сцены с Мэттом Деймоном притащил фаллоимитатор, а на съемку сцены с Ди Каприо - огнетушитель, пистолет, спички и бутылку виски, причем и бутафоры, и Леонардо в ужасе замер, гадая, что Николсон будет делать со всем этим богатством).