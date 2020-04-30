2020-04-30T13:50:59+03:00
Общество

Сергей Степашин издает книгу о Герое Советского Союза Владимире Игнатьеве

Экс-премьер России, председатель Наблюдательного совета Фонда ЖКХ рассказал о личных планах на майские праздники
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей Степашин.Сергей Степашин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- 2 мая я обязательно открою футбольный сезон - в своих воспоминаниях, в воображении, что ли... Все мое детство в Ленинграде проходило на стадионе имени Кирова. В этот день всегда проходило открытие спортивного футбольного сезона в городе. Обычно к этому дню на игровом поле молодая травка не только уже взошла, но и окрепла. И вот мы всей семьёй - мама, папа, бабушка и я - идём на футбол. И поднимался флаг. И был большой праздник. Собиралось по 100 тысяч человек. Как я радовался! Этого нельзя забыть!

- Сейчас на стадион не побежишь: запрещено из-за коронавируса.

- Но я нашёл выход - лет 10 назад родная "Комсомолка" подарила мне набор дисков - видео победных матчей сборной СССР по футболу. Вот 2 мая включу - буду смотреть. Болеть буду!

- Насколько я знаю, 9 мая, День Победы, у вас семейный праздник.

- Все верно! Это наш святой праздник. Не только советский, российский, но и семейный. Мой тесть - Владимир Митрофанович Игнатьев – фронтовик, Героя Советского Союза. Мой отец, Вадим Дмитриевич Степашин, морской офицер, служил на военной базе в Порт-Артуре . Морские силы этой базы во время войны сдерживали союзников Гитлера- японцев- на восточных границах. Папа- участник войны в Корее. Я, кстати, родился в Порт-Артуре. Мама Людмила Сергеевна пережила блокаду Ленинграда.

- Можете рассказать про ваши семейные традиции?

- Обычно мы на 9 мая приглашаем гостей, близких друзей на дачу, где мы сейчас живем. В этот раз, к сожалению, посидим только своей семьей. Сын, супруга, я, внучка Анечка. Она тоже все знает уже. Вспомним, помянем. Маме позвоню обязательно. Но я уверен, что в этом году в любом случае мы соберемся с нашими друзьями и отметим День Победы. Не знаю, какого числа, в каком месяце, но в этом году – сто процентов. Более того, я думаю, что все-таки по осени, а, может быть, даже в конце августа, съезжу обязательно в Ленинград – Петербург, сходим на могилу Игнатьева Владимира Митрофановича.

- Награды храните?

- Награды хранятся. Но дело не в наградах. Надо человека помнить, а не награды. В этом году летом Владимиру Митрофановичу исполнилось бы сто лет. И мы вместе с Тамарой (женой) завершаем книгу, посвященную его памяти. Планировали съездить в школу в селе Пружинки, которую он закончил, откуда на войну пошел. Она сегодня носит его имя. Это Липецкая область. Рассчитываем 1 сентября приехать к детям, подарить им книги. Мы поддерживаем эту школу очень серьезно и финансово, компьютерный класс делаем.

Сергей Степашин: «Бессмертный полк у нас у всех - в душе»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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