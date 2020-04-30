2020-04-30T15:48:51+03:00
Звезды

Телеведущий Лев Новоженов после смерти единственной дочери забрал внучку к себе

36-летняя Александра скончалась от онкологии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Год назад знаменитый телеведущий Лев Новоженов пережил страшную трагедию.Год назад знаменитый телеведущий Лев Новоженов пережил страшную трагедию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Год назад знаменитый телеведущий Лев Новоженов пережил страшную трагедию. От онкологии скончалась единственная дочь звезды Александра. После ее смерти Лев Юрьевич и его супруга Марина забрали к себе внучку Иду.

Лев Новоженов на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса уединился с женой и внучкой в закрытом подмосковном поселке Большое Свинорье. Там 73-летний Лев Юрьевич может выходить на улицу и совершать небольшие прогулки, так необходимые в его возрасте.

По хозяйству хлопочет его супруга. Лев и Марина Новоженовы вместе уже 38 лет. Жена старается следить за питанием 73-летнего телеведущего. Ему вредно есть мучное и потреблять алкоголь.

"Я стал меньше выпивать, так как обычно лучше это делать с кем-то. А карантин превращает нас в алкоголиков, так как пьешь один", - отметил телеведущий в интервью People News в рамках нового выпуска "Хроники самоизоляции".

Все свое время Лев Юрьевич и его жена посвящают единственной внучке Иде, которая в 2019 году осталась без мамы. 36-летняя дочь Новоженова умерла от рака. Александра несколько лет боролась с онкологией. О смерти дочери телеведущий предпочитает не говорить. Для них с женой ее уход стал большой трагедией.

"Мы справляемся, ничего важнее семьи нет", - подчеркнул он, еле сдерживая слезы. Но рядом с близкими он счастлив, хотя супруга, по его словам, постоянно командует: "Не горбись", "Сиди прямо", "Не городи чушь".

Более того, "учить" деда стала уже и 15-летняя Ида. Телеведущий не скрывает, ему, порой, бывает непросто с ребенком.

"Мы обсуждаем ее учебу, учителей… Стоит мне открыть рот, как я получаю порцию негодования. Раньше этого не было. Внучка постоянно делает замечания. Говорит: «Вот ты лежишь целый день на диване, ничего не делаешь. Возьми и сам приготовь себе все». Я понимаю, если бы это мальчик мне сказал. Но это внучка! Девочка!", - с улыбкой сказал Лев Юрьевич.

Хроники изоляции.Известный телеведущий Лев Юрьевич Новоженов рассказывает о своем "карантинном сидении" в закрытом поселке Большое Свинорье

ИСТОЧНИК KP.RU

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