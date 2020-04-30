2020-04-30T14:40:38+03:00
Умные вещи

42% россиян готовы не отмечать праздники в период самоизоляции

По результатам опроса выяснилось, что для каждого второго участника ограничения, введенные из-за COVID-19, не являются помехой праздникам
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Социальная сеть Одноклассники совместно с ResearchMe провели исследование о том, как пользователи ОК отмечают праздники в период самоизоляции: дни рождения, свадьбы и другие. По результатам опроса выяснилось, что для каждого второго участника опроса ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, не являются помехой для того, чтобы устроить праздник.

56% опрошенных сами отмечали праздники в последний месяц, но еще больше людей (58%) считают, что в период самоизоляции важно устраивать торжества. При этом 70% пользователей ОК не приходилось отменять или переносить отмечание дня рождения или другого праздника в режиме самоизоляции. Тем не менее, почти каждому третьему (30%) пришлось это сделать.

74% опрошенных продолжают дарить подарки в период самоизоляции. Среди отмечавших праздники за последний месяц 68% вручали подарки тем, с кем проживают. Услугами служб доставки или почтой пользуются 16% опрошенных, еще 11% — отправляют подарки курьером. Только 14% пользователей ОК откладывают вручение подарка на время, когда самоизоляция отменится. Виртуальные подарки в ОК выручают тех, кто не может отправить подарок близкому человеку — 40% опрошенных поздравляют с праздниками с помощью подарков в соцсети.

В период самоизоляции почти две трети опрошенных (66%) использовали видеозвонки для поздравлений родных и близких. Женщины подходят к праздничным звонкам ответственно — 69% готовятся к торжеству по видеосвязи, и лишь 31% не станет этого делать. Среди тех, кто готовится: 46% одеваются нарядно, 41% делают прическу и макияж, 40% украсят пространство, откуда будет вестись видеозвонок, еще 27% красиво сервируют стол.

45% тех, кто находится в режиме самоизоляции, больше всего переживают, что не могут собраться с друзьями и родственниками. Из-за того, что нельзя поздравить человека лично, переживают 40% пользователей. Кроме этого, 38% участников опроса расстраиваются из-за того, что из-за закрытых магазинов выбрать подарок не получится. Кстати, женщины (42%) огорчаются из-за этого больше, чем мужчины (29%). Также пользователи ОК скучают на праздниках без возможности сходить в ресторан (28%) и парк (27%). Но есть те, кого ничего не расстраивает в праздниках на самоизоляции, всего их 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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