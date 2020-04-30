Дмитрий Нагиев: «Я наконец познакомился со своей семьей. По утрам они меня уже узнают»

30 апреля онлайн-кинотеатр Okko представил сериал «Нагиев на карантине». Это комедийный мини-проект с сериями по 15 минут, которые будут выходить раз в неделю по по четвергам. Дмитрий Нагиев играет вымышленного персонажа с тем же именем, фамилией и родом деятельности, который попадает в череду забавных ситуаций из-за введенных карантинных мер. В первом эпизоде герой избавляется от жены, которая недавно прилетела из Италии и успела ему наскучить - сообщает о ней медикам и просит подержать ее в больнице подольше. Затем он меняется одеждой с курьером по доставке еды, чтобы выбраться из закрытого на карантин коттеджного поселка.

Кадр из сериала «Нагиев на карантине».

Сериал придумал и снимает режиссер Сарик Андреасян, давний партнер Нагиева по целому ряду проектов. Съемки ведутся силами малой съемочной группы с соблюдением всех мер безопасности. Перед началом съемок все участвующие в процессе сдали тест на коронавирус. По словам Нагиева, создатели сериала ставили своей целью сделать «легкое зрелище, чтобы люди хоть немного расслабились и чуть-чуть улыбнулись».

Сам актер считает, что во всех проектах, где он играет самого себя, он выглядит «чуть глупым» - впрочем, в рамках жанра это даже хорошо. Все остальные съемки давно остановлены и жизнь настоящего, не сериального Нагиева тоже кардинально изменилась. «Я наконец-то познакомился со своей семьей. По утрам они меня уже узнают, - шутит актер. - Вдруг понял, что сидеть дома не так плохо. Я вспомнил шуршание книжных страниц, какие-то простые житейские вещи».

Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров страны. Сообщалось, что стоимость одного 12-часового съемочного дня Нагиева превышает 400 000 рублей. Вероятнее всего, в данном случае он получает гораздо меньшие деньги, поскольку «Нагиев на карантине» - проект малобюджетный, снимается в чрезвычайных обстоятельствах, а актера и режиссера связывают давние дружеские отношения. «Сарик хоть с опозданием, но что-то платит», - с улыбкой отметил Дмитрий Нагиев, которой, как и все остальные актеры, остался без полноценной работы.

Кадр из сериала «Нагиев на карантине».

Напомним, это уже пятый российский мини-сериал, так или иначе обыгрывающий тему пандемии коронавирусной инфекции. И первый из них, снятых в обычном сериальном формате на полноценные камеры. Все остальные проекты — это так называемые скринлайфы, снятые с использованием мобильных телефонов и веб-камер и имитирующие общение героев в видеочате.