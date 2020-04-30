Коронавирус в Израиле, последние новости на 30 апреля 2020: в стране отменили комендантский час

По последним данным министерства здравоохранения Израиля, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся к 30 апреля 2020 года достигло 15870 человек, из которых 117 находятся в тяжелом состоянии, а 85 на ИВЛ. 4356 человека проходят лечение амбулаторно, поскольку болезнь протекает у них в легкой форме. Еще 4 пациента за сутки скончались, всего от коронавируса умерли 219 человек. Число выздоровевших увеличилось до 8412 (+179 новых случаев выздоровления).

В ИЗРАИЛЕ ОТМЕНИЛИ КОММЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Поскольку эпидемия коронавируса в Израиле идет на спад, власти страны решили отменить комендантский час. Накануне открылись продуктовые и другие магазины, и даже решается вопрос об открытии кинотеатров и небольших отелей. Как сообщает портал «Ynet», главное, чтобы в кинотеатрах была предусмотрена социальная дистанция для зрителей.

Тем израильтянам, которые предпочитают заниматься спортом на свежем воздухе, теперь не запрещается отдаляться от дома более чем на 500 метров, правда, запрет уходить далеко от дома по другим незначительным причинам еще действует, но и его, скорее всего снимут, на следующей неделе. Посещать игровые площадки, купаться в море, загорать на пляжах, пока по-прежнему не разрешается, но в правительстве пообещали обсудить и этот вопрос.