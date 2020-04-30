2020-04-30T16:18:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 30 апреля 2020: дезинфекцию улиц поручили беспилотникам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 30 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 1730 жителей Индии, общее число зараженных к 30 апреля 2020 года составило 33062 человек. Еще 71 скончались за сутки, всего за время борьбы с вирусом умерли 1079 человек, а выздоровели – 8437 (+690 новых случаев выздоровления).

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ УЛИЦ В ИНДИИ ИСПОЛЬЗУЮТ БЕСПИЛОТНИКИ

Власти Индии для минимизации человеческих контактов решили привлечь для дезинфекции улиц беспилотники. Как сообщает газета The Hindu, впервые такой эксперимент провели в штате Телингана, там благодаря стартапу Marut Drones, на улицы вылетели 19 беспилотников для дезинфекции 11 районов, включая Налгонду, Низамабад, Каримнагар, Варангал, Камаредди и Сангаредди. Дроны рассчитаны на запас 10 литров дезинфицирующего средства и могут обработать около 20 километров территории. Всего в Индии уже обработали 1900 километров городских улиц, на обработку потрачено 9800 литров дезинфицирующих средств.

- Для борьбы с глобальной пандемией необходим многосторонний подход. Крайне важно, чтобы были приняты меры для сведения к минимуму контактов с людьми. Именно для этой цели мы решили использовать дроны-беспилотники, - заявили представители компании.

В дальнейшем беспилотники планируется использовать и для наблюдения и выявления нарушителей режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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