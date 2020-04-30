Коронавирус в Казахстане, последние новости на 30 апреля 2020: в зоне риска заражения врачи скорой психиатрической помощи

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в стране зарегистрировано 194 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных к 30 апреля 2020 года достигло 3273 человек. Число скончавшихся от COVID-19 по-прежнему остается неизменным – 25 человек, а вот количество выздоровевших пополнили еще 58 пациента – всего от опасного вируса излечились 832 человека.

В АЛМАТЫ СОТРУДНИКИ СКОРОЙ ПСИХБРИГАДЫ ПРОСЯТ НАДБАВКУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Работники скорой психиатрической бригады в Алматы требуют прибавку к зарплате, которая полагается тем медикам, работающим в зоне риска заражения коронавирусом. Как сообщает издание tengrinews.kz, врачи в пример приводит недавний случай, когда целую бригаду скорой психиатрической помощи отправили на карантин после того, как они приехали на вызов к пациентке с коронавирусом.

- Мы такая же скорая помощь, но только психиатрическая. Мы работаем в том же самом режиме. Нас также вызывают те же линейные бригады, они видят, что наш больной лежит, и нас вызывают, вот так мы и пересекаемся. Они получили надбавку, мы же ее не получили, - аргументирует врач-психиатр ЦПЗ Алматы Павел Шеин.

В руководстве ЦПЗ же заявили, что напротив будут только рады, если медики получат свои заслуженные прибавки к зарплате. Более того, такие надбавки будет получать каждая бригада, которые выезжает к пациенту с повышенной температурой или симптомами ОРВИ.