2020-04-30T15:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нам лук сажать и шашлыки жарить": перед Первомаем в Москве очереди в строительных и садовых центрах

Жители скупают семена и рассаду, но самый ходовой товар - мангалы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тележки у входа в строительный супермаркет "Леруа Мерлен".Тележки у входа в строительный супермаркет "Леруа Мерлен".Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
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Режим самоизоляции в России продлили на все майские праздники. До 11 мая выходить из дома можно только в исключительных случаях. Но отчего бы не провести эти дни на даче? Похоже, именно так сделают миллионы москвичей. Плохого в этом ничего нет, если не брать в расчёт тот факт, что по пути к своим шести соткам многие заезжают в строительные и садовые центры.

Накануне 1 мая фото с давкой в таких магазинах появились в соцсетях. На кадрах десятки людей в масках с набитыми товарами тележками стоят в очередях.

Фото толп, закупающихся в строительном магазине в дни самоизоляции, вызвало бурное обсуждение.

Фото толп, закупающихся в строительном магазине в дни самоизоляции, вызвало бурное обсуждение.

- Это же беспредел, а не самоизоляции. И где средства защиты. Ради чего такие жертвы!? - пишут люди в комментариях под фото.

Мы решили все проверить и отправились в один из магазинов "Леруа Мерлен" на Калужском шоссе. Часть магазинов этого бренда на время карантина закрыли, но большинство работают. Уже на парковке стало ясно: народа тут много. Найти свободное местечко оказалось так же тяжело, как в былые докарантинные времена. Пока смотрю по сторонам, люди забивают багажники всякими нужностями: сетки, краски, пилы, лопаты, грабли...

На входе в магазин очередь прямо на улице. Около 50 человек от пенсионеров до молодых парочек с детьми толпятся в входа.

- Дверь откроем, когда остальные сделают покупки. Сейчас там слишком много людей! Коронавирус - опасно, - объяснил охранник в зелёной желетке и с рацией в руках.

В ожидании мы простояли 15 минут. А потом нас всех, к тому времени я насчитала около ста человек, впустили. Народ как оголтелый рванул к полкам. Дамы собрались у стеллажей с рассадой.

В магазин людей запускают партиями, чтобы не создавать ненужную давку. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В магазин людей запускают партиями, чтобы не создавать ненужную давку.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Коля, возьми десяток огурцов, а я пока петунии выберу. Эти цветочки до сентября будут цвести. И лук! Лук, главное не забыть! Его ещё неделю назад можно было сажать, - командным голосом диктует список покупок женшина за 50 в самодельный марлевой маске.

Коля, он тоже в такой же маске, все послушно складывает. Но одним глазом косится на полки с мангалами. Около них людей особенно много. Жмутся друг к другу, советуются, какой взять за 700 рублей или за 3000.

Очередь на кассу. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Очередь на кассу.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Так шашлыки же запретили! - нарушила я идиллию.

- Девушка, миленькая ну какой же Первомай без шашлыков. И эти гады нас не поймают, жарить будем в лесу!

Похоже, наших не остановить. В каждой второй тележке: шампура, угли, решётки для барбекю.

В самом магазине довольно просторно, покупатели налегают на ассортимент "всё для шашлыка". Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В самом магазине довольно просторно, покупатели налегают на ассортимент "всё для шашлыка".Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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