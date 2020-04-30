Коронавирус в Германии, последние новости на 30 апреля 2020: в стране растет уровень безработицы

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1627 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 30 апреля 2020 года выросло до 161539 человек. Еще 153 пациента скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6467. Еще 3500 человек выздоровели и выписали домой, всего 123500 жителей Германии смогли вылечиться от COVID-19.

В ГЕРМАНИИ РАСТЕТ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус и строгий карантин серьезно ударили по экономике Германии, число потерявших работу стремительно увеличивается с каждым днем. Только в апреле прирост безработицы по сообщению DW составил 300 тысяч человек. Сейчас карантин в Германии должен закончиться 4 мая, но власти рассматривают вариант его продления до 10 мая.

Вот только многие чиновники выступают против продления карантина, уверяя, что это губительно скажется на экономике страны. Именно из-за требования соблюдения социальной дистанции невозможно открыть школы и детские сады, крупные магазины и рестораны, то есть те учреждения и предприятия, в которых работает большое количество людей. Также из-за увеличения числа зараженных коронавирусом под угрозой срыва находится и чемпионат по футболу, запланированный на 9 мая.