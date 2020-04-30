2020-04-30T16:19:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 30 апреля 2020: прирост заболевших продолжается снижаться

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 30 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Тимур ХАНОВФото: Тимур ХАНОВ
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Швеции зарегистрирован 681 новый случай коронавирусной инфекции, а общее число зараженных в стране по состоянию на 30 апреля 2020 года увеличилось до 20302 человек. Таким образом ежедневный прирост заболевших постепенно начинает снижаться, также как и количество умерших от COVID-19: +107 за сутки, 2462 всего. А вот данных о новых выздоровевших пациентах по-прежнему нет. В сводке уже третьи сутки значится, что от коронавируса в стране излечились только 1005 человек.

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Власти Швеции объяснили, почему они отказались от введения режима строгой самоизоляции: по их мнению, нахождение дома взаперти, невозможность прогулок на свежем воздухе отрицательно сказываются на здоровье граждан – как физическом, так и психическом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова главы МИД Швеции Анн Линде.

- Если вы заперты внутри, существует риск депрессии, домашнего насилия, злоупотребления алкоголем, - подчеркнула Линде.

Также глава МИД уточнила, что правительство максимально озабочено, чтобы коронавирус не распространялся по стране – с этой целью закрываются рестораны, которые нарушают требование соблюдения социальной дистанции, а в домах престарелых временно запрещены все посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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