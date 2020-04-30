Самые низкооплачиваемые звезды Голливуда: Бен Аффлек и Николь Кидман получают по 100 рублей за слово

Кто в Лос-Анджелесе всех богаче и умнее, «КП» уже выяснила. Теперь осталось узнать, кто обижен продюсерами и получает самую маленькую зарплату. Конечно, цифры, высчитанные изданием Casumo, приведены без процентов от прокатных сборов — это фиксированный гонорар, прописанный в платежной ведомости. Тем интереснее перевести его в «словодоллары» — единицу измерения оплаты произнесенного актером текста. Глядя на этот рейтинг, создается впечатление, что даже мы бы могли скинуться на некоторых звезд для российского кинопрома.

Топ-10 самых низкооплачиваемых слов голливудских актеров (за один фильм)

Топ-10 самых низкооплачиваемых слов голливудских актеров (за один фильм)

Топ-10 самых низкооплачиваемых слов голливудских актрис (за один фильм)

Топ-10 самых низкооплачиваемых слов голливудских актрис (за один фильм)

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