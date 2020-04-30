2020-04-30T16:20:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 30 апреля 2020: с начала эпидемии умерли более 40 медиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 30 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня минзрав должен уточнить порядок прогулок и занятий спортом начиная со 2 мая.Сегодня минзрав должен уточнить порядок прогулок и занятий спортом начиная со 2 мая.
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По состоянию на 30 апреля в Испании за сутки от коронавируса скончались 268 человек, сообщил минздрав Испании. Таким образом, количество погибших от COVID-19 составило

24 543 пациента. Антирекорд по смертности в Испании был зарегистрирован 1 апреля, тогда за сутки скончались 950 человек. Всего в Испании зафиксировано 213 000 случаев заболевания коронавирусом, 112 000 выздоровело.

Среди погибших более 40 человек медики, передает РИА Новости со ссылкой на Государственную конфедерацию медицинских профсоюзов (CESM). С начала эпидемии и по 30 апреля диагноз COVID-19 был поставлен 39 987 медикам, это 18,7% от общего числа заболевших. Большая часть из них уже выздоровели.

Сегодня минзрав должен уточнить порядок прогулок и занятий спортом начиная со 2 мая. Ожидается, что будет установлено расписание этих видов активности.

Тем временем власти страны полагают, что внутренний туризм в Испании может возобновиться уже этим летом, а иностранный – осенью. Для этого нужно повсеместно ввести повышенные санитарные меры, например, при заселении в гостиницы брать у постояльцев анализы на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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