Коронавирус во Франции, последние новости на 30 апреля 2020: количество смертей превысило 24 000

По состоянию на 30 апреля 2020 года коронавирус во Франции зафиксировали у 167 518 человек. Количество смертей составило 24 087, выздоровевших и выписанных из больниц – 48 228 человек.

В стране с 17 марта действует режим повышенной готовности. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Франция планирует выходить из этого состояния поэтапно, постепенно откроются детские сады и школы, магазины. Вместе с тем рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая.

Власти Франции поддержали властей Италии с идеей предложить гражданам провести лето на родине. Итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини призвал итальянцев провести летний отдых на территории страны. С таким же призывом выступили и французские власти.

- Мы значительно вкладываемся во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии, - сказал министр в интервью газета Il Messaggero.

Сейчас правительства обеих стран отрабатывают план над тем, как и когда возобновить поездки иностранных туристов в Италию и Францию.