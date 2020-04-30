Фонд Росконгресс открывает «Арктический кинотеатр»

Фонд Росконгресс при информационной поддержке «Комсомольской правды» запускает новый проект – виртуальный кинотеатр. Теперь лучшие фильмы об уникальной природе, истории и культуре Арктического региона доступны онлайн. Каждую неделю – новый кинопоказ. Для старта спецпроекта Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» объединил усилия с Международным кинофестивалем Arctic Open.

В списке первых картин к просмотру – «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» Ивана Головнева, «Сказки о маме» Софьи Горленко, «Белое безмолвие» Бориса Дворкина, «67 49 32 Север» Иса Сойдама и Мэтью Дюмонда и «Хранители времени» Елены Эверстовой. Тенденции кинокультуры стран Арктики, оригинальные работы режиссеров северных стран – виртуальный «Арктический кинотеатр» объединит все самое интересное о регионе.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open уже представлял картины «Царь-птица» и «Великий северный путь» в рамках культурной программы 5-го Международного форума «Арктика – территория диалога». Фестиваль объединяет представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студенческую молодежь, жителей северных территорий. Проект реализуется при финансовой поддержке гранта президента РФ.

«Арктический кинотеатр» откроется 1 мая в 20.00 на канале Фонда Росконгресс. Выбрать фильм для просмотра можно, посмотрев афишу проекта. Информационный партнер проекта – ИД «Комсомольская правда».