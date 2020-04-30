Евгений Ловчев: Голландцы и итальянцы учились у Лобановского

- Евгений Серафимович, англичане составили список лучших тренеров мира. Лобановский, единственный - кто из наших попал в ТОП-10. Он действительно лучший из наших?

- Я ведь не все поколения наших тренеров знаю. Тот же Николай Петрович Старостин в те времена считал лучшим тренером Бориса Андреевича Аркадьева. Поэтому, я бы вспомнил о Лобановском, которого я очень хорошо знал.

Я бы Лобановского на две части разделил. С плюсом то, что этот человек опередил время. У него был математический склад ума, он высчитал футбол, высчитал физическую подготовку и даже физическое состояния каждого игрока на данный момент. Помню, мы играли товарищескую игру – я в то десятилетие был в сборной все время у Лобановского. Матч проходил во Франции. Я ту игру пропускал, а вместо меня на место левого защитника вышел Витька Матвиенко. Витя в какой-то момент рванул по бровке, а Лобановский кричит своему помощнику: «Витя рано побежал!» Валерий Васильевич имел в виду, что с физической точки зрения, футболист еще не готов для таких рывков… Для меня было шоковое состояние – сколько же он знает о каждом из нас!

- Лобановский был первопроходцем и в тактике игры?

- Да. Бытует мнение, что тотальный футбол изобрели голландцы во главе с Ринусом Михелсом. Но прародителем этого футбола был как раз Лобановский, а голландцы учились у него. Да и не только они. Я помню разговор в Италии, где местные тренеры тоже говорили, что берут пример с Лобановского. Словом, Валерий Васильевич оказал заметное влияние на весь футбол. Когда-то был дубль W, потом 4-3-3, потом 4-4-2. Я имею в виду тактические схемы. А Лобановский привнес что-то совершенно новое.

Старший тренер сборной команды СССР по футболу Валерий Лобановский, 1986 год. Фото: Черничкин Михаил/Фотохроника ТАСС

Когда мы сегодня говорим – смотрите, команда, которую тренирует Гвардиола, прессингует на чужой половине поля, - ребята, ну, мы и у Лобановского прессинговали. Мы у Лобановского в 70-е годы того века именно так тренировались и потом это все вводили в игру.

Лобановский был выдающийся тренер. Единственное для подготовки команды игроков, чтобы они могли играть на таком запредельном уровне, необходимо было время. За свою карьеру он успел создать две великие команды. «Динамо» (Киев) 70-х, это где играли Мунтян, Трошкин, Коньков… То поколение, которое выиграло Кубок кубков-1975 и Суперкубок у «Баварии». И потом ему надо было еще 11 лет, чтобы опаять привести команду к таким успехам – выиграть Кубок Кубков-1986. Потому что ему нужно было время для разработки организма человека. Целое десятилетие на фоне прагматичной игры Лобановского и романтичной Константина Бескова и двигался наш футбол.

Но был и минус. При Лобановском было множество договорняков. На Украине в то время было шесть команд: киевское «Динамо», «Заря», «Шахтер», «Карпаты», «Днепр» и «Черноморец». И все знали, что киевляне на чужом поле с украинскими командами играют вничью, а на своем выигрывают. Как это происходит, мне однажды рассказал защитник «Карпат» Сыров, с которым я оказался рядом в автобусе. Сыров говорит – Жень, ты не представляешь, приходит первый секретарь и говорит – у себя играйте вничью, а там проигрывайте, и по телевизору получаете. А Лобан считал, что это нормально. Он говорил – это моя стратегия на чемпионат. И в ЦК партии, когда его начали за это чехвостить – люди же деньги платят, они приходят на спектакль - он сказал потрясающую вещь, с точки зрения оправдания. Он говорит – вы же шахматистов не ругаете за то, что они на 11-м ходу договариваются на ничью.

Это, конечно, минус был. Но у Лобановского всегда было много идей. Чего не хватает нашим современным тренерам, особенно молодым спартаковцам… Конечно, это связано с сегодняшними хозяевами клубов, потому что им нужен результат сегодня и сейчас, они деньги платят. А на формирование команды нужно время. Я вспоминаю тренеров, с которыми мне удалось работать, это Качалин, Бесков, Лобановский, Симонян. Эти люди работали тренерами по долгу, и никто их в клубах не дергал.

- А вы застали на поле Лобановского?

- Я видел Лобановского в игре. Это был такой тягучий полунападающий, который запомнился двумя вещами. Он сумасшедше подавал угловые. Сухой лист в ворота – это вот Лобановский. Он так не один мяч забил. При этом он не был выдающимся футболистом. Ну и второе - он запомнился, когда после киевского «Динамо» ушел в «Шахтер», где вскоре стал возмущаться тренировочным процессом. У него возник конфликт с главным тренером Олегом Ошенковым по поводу построения команды. Уже тогда у Лобановского было множество идей, которые он потом воплотил в жизнь. Он как бы ставил в команде научный эксперимент, в котором ему всегда помогала научная бригада, вычислявшая физическое состояние каждого игрока, плюс, когда вся команда должна выстрелить. До него такого никто не делал.

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