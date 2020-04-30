Коронавирус в Португалии, последние новости на 30 апреля 2020: дети возвращаются в школы

По последним данным на 30 апреля 2020 года в Португалии коронавирус обнаружили у 24 505 человек. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса составляет 973, выздоровевших и выписанных из больниц – 1470 человек.

В Португалии уже начали дезинфицировать школы по всей стране. Так военнослужащие готовят их к открытию для учащихся двух последних классов средней школы. Об этом сообщает министерство обороны Португалии.

Заниматься обработкой учебных заведений будут около 400 военнослужащих, всего дезинфекция будет проведена в примерно 800 школах.

По предварительным данным, ученикам 11 и 12 классов будет разрешено вернуться в школу 18 мая. Школьные ассоциации и профсоюзы учителей призвали правительство предоставить им средства индивидуальной защиты и четкие инструкции со стороны органов здравоохранения, прежде чем занятия будут возобновлены, передает CNN.

В стране все складывается наилучшим образом. Ранее было объяснено, почему показатель смертности Испании и Португалии очень разный – Португалия ввела жесткий карантин, когда в стране было всего 112 заболевших, Испания же сделала это при более чем 6 000 инфицированных.