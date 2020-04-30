2020-04-30T19:35:02+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен: «Выбраться из кризиса России поможет слабый рубль»

Борис Титов предлагает Центральному банку массово продавать валюту, чтобы поддержать курс
Дмитрий КОЗУРОВ
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральному банку стоит перестать продавать валюту ради поддержки курса рубля. Об этом на пресс-конференции заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, дешевый рубль будет хорошим подспорьем для выхода страны из кризиса.

- Считаю, нужно перейти к рыночному механизму определения стоимости рубля. Это будет способствовать оздоровлению ситуации в экономике, - уверен Титов.

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Последние полтора-два месяца курс рубля довольно нестабилен: национальная валюта остро реагирует на падение цен на нефть. Чтобы уберечь и без того подешевевший рубль от еще более стремительного и больного падения, Центральный банк предпринимает определенные меры. Одна из главных – массовая продажа валюты. Экономисты цинично называют это сжиганием денег.

Механизм простой: «выкидывая» на рынок значительную партию иностранной валюты, ЦБ увеличивает предложение, а значит цены идут вниз. Проблема в том, что денег на это нужно много: всего за один день 22 апреля ЦБ продал валюты на 23 млрд рублей!

Если Центральный банк перестанет поддерживать курс рубля, он, очевидно, упадет. По словам бизнес-омбудсмена, это может быть выгодно многим отечественным производителям, особенно тем, кто работает на экспорт.

- Можно начать продавать товары российского производства за границу. Например, в 2015-2016 годах на экспорт стали уходить автомобили российской сборки, - напомнил Борис Титов. – На автомобильных заводах у нас работают тысячи человек, новый рынок сбыта был бы для них хорошим подспорьем.

Слабый рубль выгоден экспортерам: они получают деньги за свой товар в валюте, а платят зарплаты и налоги в рублях. И из-за ослабления курса могут получить неплохую прибыль. Но у этой медали две стороны. Дешевая национальная валюта значит, что все импортные товары стоят для россиян дороже. И это касается не только одежды, косметики или электроники. Производители лекарств предупреждают, что могут отказаться от производства дешевых таблеток, например, парацетамола и ибупрофена: стоимость их компонентов, закупаемых за рубежом, выросла из-за падения курса рубля, а повысить цены для аптек они не могут – их на такие жизненно важные препараты регулирует государство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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