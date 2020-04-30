2020-04-30T16:15:00+03:00
Политика

Путин пообещал 9 мая спеть с балкона День Победы

Президент пообщался с волонтерами, продолжающими работу во время эпидемии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президенту рассказывали о различных акциях, которые проходят в разных городах и селах России. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезиденту рассказывали о различных акциях, которые проходят в разных городах и селах России. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин в четверг с помощью телеконференции пообщался с участниками общероссийской акции «Мы вместе». На связь с президентом более чем из 40 населенных пунктов по всей стране вышли волонтеры, делающие добрые дела даже в разгар эпидемии коронавируса.

- Хотел бы начать со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям. Всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, без всякого преувеличения, - сказал Путин.

Президенту рассказывали о различных акциях, которые проходят в разных городах и селах России. Причем это были не только волонтеры, работающие в больницах или разносящие продукты пожилым людям.

Из Мурманска волонтеры на связь вышли прямо из продуктового магазина.

- Мы даже не представляли, что акция окажется такой популярной, она идет сейчас в 74 регионах, а присоединились к ним больше тысячи магазинов, - рассказала девушка.

Каждый посетитель может купить что-нибудь из продуктов долгого хранения и положить в тележку на выходе. А ее содержимое потом развозят по нуждающимся.

- У нас очень добрые люди, - оценил Путин.

Кампании, бизнесмены и обычные граждане организовали сбор продуктов для ветеранов и горячие обеды для врачей и волонтеров.

- Одно объявление запомнилось, - рассказал волонтер. - Из Хабаровского края было написано «Настой из сосновых шишек. Бесплатно».

- Я бы и сам с удовольствием попробовал настой из сосновых шишек. Тем более, что бесплатно, - пошутил Путин. - А что касается поддержки волонтеров нашими компаниями, было бы правильно, если бы эта инициатива была поддержана и государственными, и частными корпорациями. Я знаю, что так и делается.

Две девушки, помогающие медикам в больнице в Ульяновской области, напомнили о том, что в этом году «Бессмертный полк» перешел в онлайн.

- Мы поддерживаем инициативу 9 мая в 19:00 выйти всем на балконы и спеть «День Победы». Поддержите нас и вы, - попросили они.

- Обязательно это сделаю, надо только выбрать форму своего участия, - пообещал Путин. - Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами.

Глава фирмы по производству матрасов Роман Ершов рассказал, как переориентировал производство на создание защитных масок и костюмов, медицинских матрасов для больниц.

- Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции "Сидим дома", после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, - пошутил Путин, поблагодарив его за инициативу.

Глава государства пообещал предоставить некоммерческим организациям такие же меры поддержки, как и предприятиям малого и среднего бизнеса. А социально-ориентированные и благотворительные организации, занимающиеся борьбой с коронавирусом, получат президентские гранты на сумму в 3 миллиарда рублей.

- Хочу предусмотреть на этот период дополнительные поощрения сотрудникам социальных учреждений, - сказал президент. - Прошу правительство решить этот вопрос максимально быстро.

Путин заметил, что мама подсказывает 9-летней участнице акции #МыВместе Василине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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