Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу. Но из-за повторной волны эпидемии его перенесли на год, а фигуристка так и осталась в Токио.

Но вскоре в соцсетях вспыхнул скандал. Болельщики осудили фигуристку, которая спокойно расхаживает по улицам и тренируется на катке, который сейчас закрыт.

А вчера, после того как Женя у себя в Инстаграм выставила видео, на котором она в парке на фоне цветущей сакуры исполняет движения из своей программы, на нее налетели с новой силой. Медведевой посоветовали со своей мамой возвращаться туда, откуда она прилетела. Звезду обвинили в нарушении карантина, который японцы соблюдают очень тщательно.

jmedvedevaj Евгения Медведева танцует

Интересно, что Медведева очень популярна в Японии, но в эти дни ее присутствие в стране явно никого не радует. Но и выбраться она пока не может – авиасообщение остановлено и не понятно, когда его откроют вновь.