2020-04-30T16:44:42+03:00
Спорт

Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии

Местные болельщики считают, что она нарушила карантин
Сергей КИРИЛЛОВ
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Медведева очень популярна в Японии, но в эти дни ее присутствие в стране явно никого не радуетМедведева очень популярна в Японии, но в эти дни ее присутствие в стране явно никого не радуетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу. Но из-за повторной волны эпидемии его перенесли на год, а фигуристка так и осталась в Токио.

Но вскоре в соцсетях вспыхнул скандал. Болельщики осудили фигуристку, которая спокойно расхаживает по улицам и тренируется на катке, который сейчас закрыт.

А вчера, после того как Женя у себя в Инстаграм выставила видео, на котором она в парке на фоне цветущей сакуры исполняет движения из своей программы, на нее налетели с новой силой. Медведевой посоветовали со своей мамой возвращаться туда, откуда она прилетела. Звезду обвинили в нарушении карантина, который японцы соблюдают очень тщательно.

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Евгения Медведева танцует
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Интересно, что Медведева очень популярна в Японии, но в эти дни ее присутствие в стране явно никого не радует. Но и выбраться она пока не может – авиасообщение остановлено и не понятно, когда его откроют вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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