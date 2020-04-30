2020-04-30T17:09:02+03:00
В мире

Миллионер убил жену, а потом 18 месяцев инсценировал её похищение

Мрачная история Тома и Анны-Елизаветы Хаген потрясла Норвегию
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В 2018 году Том Хаген изображал себя безутешным вдовцом. Жена 70-летнего магната тогда, 18 месяцев назад, загадочно пропала. Фото: EPA/ТАССВ 2018 году Том Хаген изображал себя безутешным вдовцом. Жена 70-летнего магната тогда, 18 месяцев назад, загадочно пропала. Фото: EPA/ТАСС
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Том Хаген — так звали одного из героев криминальной саги «Крёстный отец». Обаятельный, умный, элегантный… преступник. Имя его полного тёзки с похожими качествами сейчас на первых полосах норвежских СМИ.

В 2018 году Том Хаген (настоящий) изображал себя безутешным вдовцом. Жена 70-летнего магната тогда, 18 месяцев назад, загадочно пропала. После этого он вроде бы получал некие сообщения по электронным каналам: «Готовы отпустить вашу ненаглядную Анну-Елизавету за $10 млн в криптовалюте» (способ перевода виртуальных денег, при котором почти невозможно отследить получателя и отправителя — ред.).

Но, по мнению полиции, «похищение» женщины было инсценировкой, а «требование выкупа» — ложным следом. Уже четыре недели как Хаген задержан и находится в норвежском СИЗО. Формального обвинения, однако, ему пока не предъявили. Ведь тело Анны-Елизаветы до сих пор не нашли, улики против её мужа — лишь косвенные.

Формального обвинения, однако, ему пока не предъявили. Ведь тело Анны-Елизаветы до сих пор не нашли, улики против её мужа — лишь косвенные. Фото: EPA/ТАСС

Формального обвинения, однако, ему пока не предъявили. Ведь тело Анны-Елизаветы до сих пор не нашли, улики против её мужа — лишь косвенные. Фото: EPA/ТАСС

Его адвокат всё это время тоже хранит молчание и не выступает с заявлениями для СМИ. Либо ждёт официального предъявления обвинения — либо действительно: сказать в оправдание нечего. Другие подробности дела (такие как мотив для убийства) пока не известны — но, вероятно, в ближайшее время следователи их обнародуют.

Состояние Хагена оценивается в $200 млн, он владеет активами в сфере энергетики и недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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