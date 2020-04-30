«Формат фантастический»: российские и международные эксперты о первом онлайн-форуме

28 апреля в Уфе завершил работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Трансляции форума смотрели на всех континентах. Аудитория пленарных заседаний составила 5,7 млн человек.

Сопредседателями проекта выступили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов.

Глава Башкирии поделился планами сделать Форум ежегодным мероприятием.

- Приняли решение: теперь онлайн-форум «Взгляд из сердца Евразии» будет ежегодным. Потому что прошедший вчера оправдал все наши ожидания как по участию спикеров уровня Нассима Талеба, Митио Каку, Люка Бессона, Парага Ханны и других, по количеству зрителей (почти 6 млн. из 35 стран мира!), так и по интересным суждениям, способным помочь нам выйти из кризиса. Меня часто спрашивали, зачем я это делаю. А делаю я это затем, чтобы выдавить, наконец, из нас комплекс провинциализма. Чтобы мы не стеснялись генерировать современные идеи, тем более что такой потенциал у нас есть. Чтобы мы не стеснялись быть площадкой мероприятий самого высокого мирового уровня. Потому что в конечном итоге это делает нас инвестиционно привлекательными, это ведет к повышению уровня жизни наших людей, - сказал Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

По итогам форума Башкирия подписала соглашение о развитии инвестпроектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли. Состоялась презентация инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, в рамках которого представлена уникальная модель взаимодействия инвесторов и Правительства Республики Башкортостан – универсальный инвестиционный маркетплейс. Трансляцию презентации посмотрели несколько миллионов человек целевой аудитории. Приглашение к сотрудничеству поступило также от всемирной Ассоциации Агентств по поощрению инвестиций (WAIPA).

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему согласилась провести в Башкирии онлайн-форум «Мир после коронавируса».

- Меня потрясла грандиозность задумки, потому что когда я увидела список спикеров, я поняла, что мне это интересно, что я готова прилететь в Уфу ради такого большого события. Потому что размышлять будут звезды мировой величины, например, автор книги «Черный лебедь». И это потрясающе, что такого масштаба люди будут заявлять свои позиции, – рассказала Ксения Собчак.

Знаменитый французский режиссер Люк Бессон поблагодарил организаторов форума и выразил сожаление, что не смог физически присутствовать на конференции.

- Безупречное мероприятие. Для меня большая честь участвовать в нем. Я бы очень хотел присутствовать физически на этом форуме. Россия — прекрасная страна, а Башкортостан — уникальный регион, — сказал он.

Самое высокое мнение о форуме высказал Раффаэле Де Беттин, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A., член конфедерации итальянской промышленности.

- Прежде всего примите мои поздравления за отличную работу, проделанную всей командой, участвующей в организации онлайн-форума. Формат фантастический и дает всем заинтересованным сторонам возможность быть его частью. Очевидно, что для настоящего нетворкинга и ведения бизнеса самое лучшее – это реальное взаимодействие, но для обмена знаниями, навыками и информацией этого более чем достаточно. Уровень участников был превосходным, несмотря на то, что форум был подготовлен в короткие сроки. Что касается Башкортостана, то я могу только сказать, что это один из самых интересных регионов в России с высоким потенциалом экономического развития.

Благодаря новому формату регионом, с точки зрения инвестирования, уже заинтересовались международные партнеры.

- Я хотел бы поздравить вас с хорошо организованной, абсолютно профессиональной конференцией. Особенно ваш технический персонал, который неустанно работал, чтобы убедиться, что все спикеры проверены и обеспечить беспроблемное соединение. Наш инвестиционный фонд рассматривает возможность работы в Башкортостане в будущем, - Келли Лефковиц, директор по инвестициям China American Global Fund.

Мнение зарубежных коллег разделили также российские эксперты. Председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул критическую важность онлайн-форума.

- Уже сейчас, в самый разгар борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны понимать, что будет с экономикой после эпидемии, какие негативные последствия нас ждут и как выйти из грядущего кризиса без больших потерь. Иными словами, подумать о будущем. Именно поэтому такие мероприятия, как прошедший международный онлайн-форум «Мир после коронавируса», приобретают сегодня критическую важность.

Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», модератор секции «Covid & Media: доверие против хайпа» Роман Карманов, рассказал о преимуществах онлайн-формата:

- Онлайн-формат форума дает свободу в подборе участников мероприятий, есть возможность привлекать людей очень занятых, докладчиков высокого уровня из разных точек планеты, что было прекрасно продемонстрировано на форуме. Основные спикеры находились в Башкирии, а общались с участниками со всего мира. Участник нашей секции, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай вчера, например, смог принять участие в трех подобных мероприятиях. Если бы они проходили оффлан, чтобы везде на них присутствовать, ему понадобилось бы дня два-три. И еще один безусловный плюс - в онлайн посмотреть форум может значительно больше людей. Что было непривычно для меня как модератора – не видеть реакцию зрителей, чтобы скорректировать ведение панельной секции, режиссировать накал страстей. Но, думаю, к этому тоже можно будет привыкнуть. Так что считаю, что такой формат себя оправдал и его надо практиковать.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов рассказал:

- Форум готовился стремительно как ответ на новую реальность в условиях пандемии, буквально одномоментно изменившую мир. Чтобы понять, как нам развиваться дальше, мы пригласили к дискуссии ведущих мировых экспертов и вместе спрогнозировали, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет. Не случайно символом нашего форума была выбрана птица Феникс, олицетворяющая собой возрождение мира после катастрофического экономического коллапса. Полученную на Форуме информацию, инсайды мы сможем использовать для эффективного прохождения Башкирией посткоронакризисного этапа.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» проходил в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com. Регистрацию на мероприятие с момента официального открытия платформы уже прошли около 10 тысяч участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Деятельность форума освещали 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслировали мероприятие в прямом эфире, в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканал Аль-Маядин). О форуме написали более 100 российских и международных изданий.