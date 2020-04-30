Юлия Топольницкая: «Самоизоляция с мужем - это классно. Я люблю Игоря, и все в порядке»

«Все вместе» - сериал про коронавирус и самоизоляцию, который и снимается в условиях жесткой самоизоляции. Это «скринлайф-проект» - то есть все действие разворачивается на экранах ноутбуков, где через Zoom общаются несколько друзей-москвичей. Гоша (Игорь Чехов) и Лера (Юлия Топольницкая) ждут ребенка, собирались объявить об этом друзьям на вечеринке - но увы, приходится объявлять по интернету. Петя (Даниил Вахрушев) переживает за судьбу своего малого бизнеса - магазина комиксов. Саша (Рина Гришина) на «удаленке» попивает вино и пытается привыкнуть к новым условиям работы. Рома (Данила Якушев), влюбленный в Сашу, храбрится - ему вирус нипочем. При этом он много и нехорошо кашляет.

Актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся несколько лет назад благодаря клипу группы «Ленинград» «Экспонат» (он же «На лабутенах») рассказала «КП», как идет работа над сериалом и как живется ей самой без прогулок и «живого» общения с друзьями и родственниками.

- Вы не скучаете на самоизоляции?

- Да нет, не могу сказать, что схожу с ума от скуки - есть много занятий. Например, сериал снимать (улыбается). Я иногда выхожу в магазин недалеко от дома, но просто так, ради моциона, по городу не гуляю.

- А спортом занимаетесь?

- Да, конечно - сейчас очен легко заниматься спортом дома, потому что все есть онлайн. Фитнес, занятия по растяжке, зумбо, силовые тренировки - это все доступно, нужно просто сесть, включить компьютер, и начать заниматься. И, если у вас нет утяжелителей, можно взять бутылку с водой, или пакет картошки - неважно, любую тяжелую вещь, которая найдется дома.

Актриса и ее супруг Игорь Чехов играют молодую пару в комедийном сериале «Все вместе»

- Что вы сейчас смотрите?

- Я подписана почти на все онлайн-сервисы, внимательно слежу за фильмами и сериалами, где снимаются мои друзья. А из остального… Я не успела сходить в кино, когда там шли «Джентльмены» Гая Ричи, и в результате сейчас посмотрела их в интернете - мне очень понравилось. И еще могу всем порекомендовать немецкий сериал «Неортодоксальная», о девушке, воспитанной в закрытой религиозной общине и сбежавшей оттуда, он очень сильный.

- По-человечески вы сильно боитесь коронавируса?

- Больше всего я переживаю в этой ситуации за родителей. И вообще за пожилых людей. И за всех, кто находится в зоне риска - людей со слабым иммунитетом, врачей, которые работают с больными… Людям моего поколения, мне кажется, сейчас надо как можно больше заботиться о старших - помогать им, доставлять продукты. Очень много есть волонтеров, которые все это организуют, и очень здорово, что люди сплотились и стараются друг другу помочь. Но одновременно очень жалко, что страдают благотворительные фонды, помогающие деткам, у которых другие заболевания. Им теперь приходится намного сложнее. Мне очень хочется, чтобы люди про них не забывали, помнили, что люди продолжают страдать не только от коронавируса.

- Вы общаетесь с родственниками - с мамой, например? Или только с мужем?

- Лично - ни с кем, только с Игорем. С родителями, с друзьями у нас происходят встречи по видеосвязи в скайпе и в Zoomе.

- Выпивать через Zoom вам не доводилось? Сейчас очень популярны такие онлайн-посиделки с вином…

- Мне - нет, но я не вижу в этом ничего плохого. Люди пытаются жить обычной жизнью…

«Все вместе» - сериал про коронавирус и самоизоляцию, который и снимается в условиях жесткой самоизоляции

- В Китае за время карантина выросло количество разводов: оказалось, что многим супружеским парам тяжело проводить друг с другом 24 часа в сутки. Вы в связи с этим не опасаетесь проводить недели напролет с мужем?

- У меня даже вопросов таких не возникает. Ты же выбрал этого человека - как можно бояться, что самоизоляция испортит ваши отношения? Мы с Игорем уже очень долго вместе, но так получалось, что виделись далеко не каждый день. То он был в Питере, а я работала в Москве, то наоборот. Так что для нас самоизоляция - это классно. Я его люблю, и все в порядке.

- Как технически снимается сериал «Все вместе»?

- Нам курьер привез домой технику, видеокамеры, всякие вещи, которые должны быть у героев, но которых в нашей квартире не было. Мы сами устанавливаем звук, ставим камеры, в Zoom связываемся с режиссером, а потом с помощью того же Zoom все это снимаем. Просто профессиональная камера находится поверх ноутбука.

- Многих персонажей вашего сериала коснется коронавирус? У вас уже в первой серии один персонаж подозрительно кашляет. Не получится как в «Звоните ДиКаприо», где все в конце концов перезаражались ВИЧ?

- Ну, если я вам об этом расскажу, никто не будет этот сериал смотреть! А это история на восемь серий, которые выходят раз в неделю, и сейчас, когда мы с вами разговариваем, вышла только одна… А вообще мы уже сняли половину. И на этих съемках все, как на обычных.

- Сколько у вас длится съемочный день? Вы много импровизируете на съемках?

- 8-9 часов. Обычно мы идем по сценарию, но если у нас что-то удачное получается в дублях или между ними, режиссер старается это оставлять при монтаже, авторы не против импровизации. Это обоюдное творчество.

- Ну, все рассчитывают, что к августу-сентябрю станет легче…

- Но я не могу строить планы на сентябрь, как, думаю, и вы, и все остальные. Мы же живем от одной новости к другой. И ждем, когда все это кончится.

Сериал «Все вместе» выходит в онлайн-кинотеатре OKKO.