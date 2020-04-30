Как Новая Зеландия победила коронавирус: раньше всех ввела карантин — и теперь возвращает людей к работе

В этом островном государстве — лишь 4,8 млн жителей, да и расположено оно вдали от оживлённых трасс. Возможно, именно поэтому первый заболевший «чумой 2020 года» появился здесь на месяц позже, чем в России или США: лишь в конце февраля. Тем не менее, к настоящему моменту в Новой Зеландии — 1476 больных и 19 умерших. Карантин прекращается, готовится к «разморозке» три четверти малых и средних предприятий. Прирост больных ничтожен: в последние дни — +2 чел. ежедневно. Как «Стране птицы киви» удалось добиться столь впечатляющих результатов?

1. Максимально быстрые и жёсткие меры.

Уже в середине марта, когда больных было ещё очень мало, премьер-министр Джасинда Ардерн ввела жёсткие меры: сначала — двухнедельный карантин для всех приезжих, вскоре — полный запрет на въезд, наконец, 23 марта — полная самоизоляция. На тот момент в стране было 102 заболевших. (Для сравнения: в России, где в тот же день таковых насчитывалось 438, самоизоляция стала широко внедряться лишь неделю спустя.)

Новая Зеландия задействовала все ресурсыФото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Массовое тестирование.

На сей день в стране произведено около 127 тыс. тестов на «ковид». Для сравнения, больше всего в мире их сделали США: примерно 5,5 млн. Но это в абсолютных цифрах. А в относительных, в пересчёте на сто тысяч населения, получается, в Новой Зеландии — тестов на треть больше, чем в Штатах с их огромными ресурсами.

Если же сравнить соотношение «число анализов — число выявленных заражённых», то тут маленькая страна тоже в лидерах. Таковых лишь 1%! В тех же США: делим число больных на число тестов, получаем… 20%. Доля, в двадцать раз бОльшая! И сколько ещё человек на самом деле являются скрытыми переносчиками (и кого-то тихо заражают) — можно только гадать.

Новая Зеландия победила коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Отслеживание социальных связей.

Страна маленькая, все друг друга знают. В буквальном смысле. По словам местных властей, они отслеживают каждого нового пациента и возможные пути передачи инфекции: к нему, так и далее от него. Благодарю этому из более чем тысячи больных лишь в единичных (!) случаях не известно, от кого или в каком месте тот заразился. Во всех остальных «кейсах» врачи ловили больных на ранней стадии, отрабатывая социальные связи прежних инфицированных, — и так все попадали в «объятия» медиков до того, как успевали заразить ещё кого-то.

Конечно, до полной победы «Страны птицы киви» над «чумой-2020» ещё далеко. Но почти полмиллиона человек готовятся возвращаться на рабочие места. В среднесрочных планах — разблокировать воздушные границы с соседней Австралией.