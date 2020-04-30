2020-04-30T19:35:22+03:00
В мире

В Нью-Йорке в грузовиках найдены десятки разлагающихся тел

Жители Бруклина пожаловались на ужасный запах
Алексей ОСИПОВ
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Полицейский вскрыли несколько крытых грузовиковПолицейский вскрыли несколько крытых грузовиковФото: REUTERS
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Вчерашним вечером нью-йоркская полиция прибыла к одному из похоронных домов, расположенных в Бруклине, являющегося частью Большого Нью-Йорка. Причиной вызова стражей правопорядка стали многочисленные звонки горожан, жаловавшихся на ужасный трупный запах, накрывший целый квартал.

Полицейский вскрыли несколько крытых грузовиков, стоявших во внутреннем дворе похоронного дома некоего Эндрю Клекли, и обнаружили в них несколько десятков разлагающихся тел. Инцидент получил такую широкую огласку, что на место также прибыл президент Бруклина Эрик Адамс.

Многие СМИ сообщили, что тела умерших находились в одном мобильном рефрижераторе, приспособленном под мобильный морг. «КП» уже сообщала о том, что такие рефрижераторы появились у нью-йоркских госпиталей. Многие похоронные дома города также арендовали такие мобильные морги из-за высокой смертности горожан в период эпидемии коронавируса. Некоторые из них сообщали, что превратили во временные морги собственные часовни, в которых установлены мощные кондиционеры.

Но похоронный дом Эндрю Клекли, в нарушение всех норм, использовал в качестве моргов небольшие грузовички компании по аренде автомобилей и транспортным перевозкам U-Haul. Также несколько тел, по сообщению полиции, было найдено в чем-то, похожем на тракторный прицеп.

Пока не ясно, в какой период времени скончались усопшие, и явился ли коронавирус причиной их смерти.

Владельцы и управляющие нью-йоркских похоронных домов уже неоднократно заявляли, что испытывают трудности в своей работе из-за коронавируса, поскольку число жертв эпидемии COVID-19 в городе уже в 5 раз превысило количество погибших в терактах 11 сентября 2001 года.

Эдвард Клекли открыл похоронный дом своего имени в 2017 году. Два года перед этим его компания специализировалась на транспортировке покойников в другие похоронные дома.

Большинство нью-йоркских похоронных домов носят имена их владельцев или основателей. Многие из них работают, в основном, с представителями определенных диаспор. На Брайтон-бич, где живет много выходцев из бывшего СССР, наиболее известными являются похоронные дома «Невский-Яблоков» и «Идельчик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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