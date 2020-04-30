Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая

Коронавирус преподнес российским ученикам подарок – из-за коронавируса большинство школьников отправится на каникулы уже через неделю после майских праздников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов:

- Для учеников 1-8 классов учебный год планируется завершить в середине мая, - уточнил Сергей Кравцов. – Решение о досрочном завершении учебного года каждый регион принимает самостоятельно, и большинство регионов этим правом воспользовались.

Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая. Но для старшеклассников поблажек нет:

- Пока предполагается, что выпускные экзамены в 9-ом и в 11-ом классах начнутся позже запланированного на две недели, 8 и 9 июня, - напомнил министр. – Не исключено, что это решение будет меняться. Так, пока планируется, что девятиклассники будут сдавать ОГЭ по двум предметам, русскому языку и математике. Но обсуждается и вариант, при котором баллы ОГЭ будут выставляться на основании школьных оценок за год.

Новая информация об экзаменах появится уже после майских праздников. А пока школьникам не стоит рассчитывать на их отмену, лучше уделить больше внимания подготовке. Тем более, что специально для этого Минпросвещения уже запустило серию видеоуроков по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам, которые доступны на сайте «Моя школа в online» и на федеральных телеканалах.