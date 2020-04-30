Реабилитация Тодоренко пройдет поэтапно: репутацию будут спасать серьезными эфирами и сменой имиджа Регины-хохотушки

Коллеги Регины Тодоренко обмениваются предположениями о дальнейшем развитии ее карьеры. Большинство склоняются к тому, что рекламные миллионы в прежнем объеме к Регине-путешественнице в ближайшие пару лет уже не вернутся. Крупнейшие международные корпорации выбирали ее своим рекламным лицом из-за позитивных эмоций, которые звезда вызывала у армии лояльных поклонниц – счастливая жена и мать, успешная женщина, олицетворяющая разом все семейные ценности. После скандала большинство лояльной аудитории Регины от нее отвернулись, жестко раскритиковав высказывания о домашнем насилии.

Напомним: звезда в прямых эфирах в соцсетях, беседуя с журналистами, высказалась на больную тему, транслируя мысль, что женщины, которых бьют сами в этом виноваты. Вот пару фраз из высказывания Тодоренко: «Муж бьет, а почему? Ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?». Извинения мало кто стал слушать, назвав их «лицемерным» ответом на реакцию общества. В комментариях к раскаяниям Регины люди писали истории о домашнем насилии, которые быстро смешались с оскорблениями и проклятиями. Такая реакция людей оказалась неожиданной для «лидера мнений» (Регину последнее время приглашали вещать для молодежи о современных трендах и пути к успеху), и она почистила комментарии.

Топалов занимается бизнесом, поэтому сможет оказать жене не только моральную, но и финансовую поддержку — если понадобитьсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Две крупных международных компании контракты с Региной разорвали. Сумма одного такого контракта, как правило, не меньше 20 миллионов рублей. «Акулы» рынка к Тодоренко не вернутся, а «рыбешки» помельче сотрудничать будут. Только если Регина достойно спасет репутацию. Но это будут уже совершенно другие деньги. Телеэфиры у Тодоренко никто не отобрал, да и свою интернет-деятельность она продолжит. Так что все сейчас в ее руках.

Восстанавливать репутацию начали традиционно – Тодоренко записала серию интервью с жертвами насилиями, звездами и представителями организаций, которые спасают женщин от мужей-тиранов. В ближайшее время нам покажут результат. Если раньше в кадре чаще была Регина-хохотушка, то для новой концепции имидж надо сменить – тема требует приглушенных тонов, менее яркого макияжа и простой (по стилю) одежды. Тодоренко поможет фондам по борьбе с насилием, будет обсуждать проблему со звездами…

Главное, чтобы образ новой Регины получился достоверным, близким людям. Советы ей сейчас дают и продюсеры наших топовых звезд и ТВ, и коллеги по «лидерству мнений». Так что отработают компанию с учетом всех трендов, просчитав ожидания аудитории. Кстати, мнение звезды о роли женщины в домашнем насилии прозвучало искренне и последовательно - в нескольких разных эфирах. Это было мнение, а не призыв или оскорбление. От этого мнения звезду вынудили отказаться. Вообще от звезды редко можно услышать «неотфотошопленный» взгляд на жизнь. Потому что интервью они редактируют, ответы на вопросы готовят заранее. Так что нынешние карантинные эфиры в соцсетях «срывают маски». После истории с Тодоренко звезды станут еще осторожнее, а формулировки их мыслей еще приглаженнее. Говорить то, что думаешь не в каждой ситуации разумно, но уж точно смело. Регину полюбили за то, что кадре она всегда была естественной, своей в доску, искренней – хохотала, задавала наивные вопросы, делилась своими мыслями. Посмотрим, как получится у Тодоренко вжиться в историю, о которой она еще неделю назад не знала ничего.

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