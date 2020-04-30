2020-04-30T20:31:31+03:00
Экономика

Коронавирус у Михаила Мишустина: что известно о состоянии здоровья премьер-министра России

У премьер-министра России Михаила Мищустина диагностировали коронавирус, он доставлен в больницу
Дмитрий КОЗУРОВ
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Премьер-министр РФ Михаил МишустинПремьер-министр РФ Михаил МишустинФото: REUTERS
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У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Он сам сообщил об этом президенту страны Владимиру Путину по видеосвязи. О состоянии здоровья премьер-министра Мишустина пока не так много информации, «КП» собрала все имеющиеся данные.

- Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, - сказал Мишустин главе государства.

При этом сам глава кабмина не выглядел больным. Речь четкая и внятная, нет кашля или затрудненного дыхания. Видимо, для самого Мишустина новости от врачей стали неприятным сюрпризом. О своем самочувствии он не сказал ничего.

- В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать режим самоизоляции, - отметил Мишустин.

Он возглавляет не только кабинет министров, но и координационный совет по борьбе с коронавирусом. Последний месяц Мишустин работал в буквальном смысле без выходных, совещания проходили одно за другим. В тот же день, когда стало известно о болезни премьера, он и другие члены правительства принимали участие в совещании по экономическим вопросам у президента.

Впрочем, все такие мероприятия последнее время проходят в формате видеоконференции, так что министры не могли бы заразиться от главы кабмина.

Известно, что руководство страны регулярно делает тесты на коронавирус, чтобы выявить болезнь на ранней стадии. Очевидно, это был не первый анализ премьера, но он дал положительный результат. По имеющейся информации, сразу после доклада президенту 54-летнего Мишустина отвезли в Центральную клиническую больницу, где он будет находиться под наблюдением врачей.

Впрочем, в больнице он не собирается отдыхать. Мишустин пообещал Владимиру Путину, что и в палате останется на связи с ним и министрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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