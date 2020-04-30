2020-04-30T21:27:57+03:00
Звезды

Полиция проводит проверку в отношении бывшего мужа Лолиты

Фиктивность сразу двух браков фитнес-тренера проверяют правоохранительные органы
Елена ПЕТРОВА
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Лолите в силу личных обстоятельств уже не терпелось поскорее стать свободной женщинойЛолите в силу личных обстоятельств уже не терпелось поскорее стать свободной женщинойФото: Мила СТРИЖ
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Развода, состоявшегося сегодня, Лолите пришлось ждать несколько месяцев. То муж-тренер Дмитрий Иванов затягивал процесс, то новые подробности влияли на ход дела, то карантин вносил свои поправки... Сама артистка хотела не просто расторгнуть брак, а доказать, что со стороны Иванова он был пустышкой: на языке юристов - фиктивным. Заводить детей и строить будущее с Лолитой фитнес-тренер не собирался, а как он гулял в браке, теперь знает вся страна: неосторожный супруг переписывался с подругой прямо с компьютера Лолы...

- Я думаю, что фиктивность брака и без того всем очевидна, поэтому в рамках затянувшегося развода от этого требования мы отказались, чтобы поскорее со всем покончить, - рассказал kp.ru адвокат звезды Сергей Жорин. - Лолите в силу личных обстоятельств уже не терпелось поскорее стать свободной женщиной. А кроме того, она устала, что Иванов постоянно ходит по телепередачам, пиарясь на ее имени, и зарабатывает на этом немалые деньги.

Однако, фиктивность союза с Лолитой Жорин доказывал не только в суде. Действуя от имени певицы, он направил заявление в полицию с просьбой проверить сразу два брака Иванова - и эти проверки в самом разгаре.

Фиктивность браков Дмитрия Иванова проверяет Главное управление по вопросам миграции МВД. Фото: Предоставлено "КП"

Фиктивность браков Дмитрия Иванова проверяет Главное управление по вопросам миграции МВД.Фото: Предоставлено "КП"

Как выяснил адвокат, до женитьбы на Милявской фитнес-тренер, приехавший покорять Москву из Белоруссии, первым делом покорил москвичку на 21 год старше его. Брак зарегистрировали в московском ЗАГСе в мае-2009, а расторгли спустя восемь месяцев, когда тренер получил гражданство РФ. По словам Сергея Жорина, этот союз, как и в случае с Лолитой, похож на фиктивный, и если это будет доказано, Иванов может лишиться сразу двух паспортов: российского и израильского. Последний документ Дмитрий Иванов получил автоматом, как супруг, вслед за Лолитой, имеющей еврейские корни и оформившей гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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