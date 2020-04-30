Президент холдинга «Эксмо-АСТ» купил контрольный пакет акций сети книжный магазинов «Читай-город»

Контролирующий акционер и президент холдинга «Эксмо-АСТ» Олег Новиков приобрел 56% акций сети «Читай-город – Буквоед». У него и раньше была доля в этих книжных магазинах, а сейчас он увеличил свой пакет акций до контрольного. Сделку согласовали с Федеральной антимонопольной службой.

Покупку совершили, потому что крупнейший традиционный канал продажи книг в нынешнее время нуждается в особой поддержке, ведь книжный магазины почти по всей стране закрыты. А от благополучия самой большой сети зависит и устойчивость всего книжного рынка России.

- Консолидация бизнеса позволит более оперативно реагировать на новые вызовы и минимизировать негативные последствия, - уверен Олег Новиков. – Антикризисные меры направлены на оптимизацию логистических и маркетинговых процессов. Сделан фокус на увеличение онлайн-продаж.

Положение дел в книжной отрасли тяжелое. Это признают даже официальные власти: книжная розница вошла в список наиболее пострадавших отраслей экономики. При этом продажи через интернет и близко не могут компенсировать закрытие книжных. «Эксмо-АСТ» зафиксировало снижение выручки на 70% по сравнению с апрелем прошлого года.

- Книжный магазин последние годы стал играть культурно-досуговую роль, особенно в регионах, где недостаток библиотек современного образца, - уверен Новиков. – Исследования потребительского поведения показали, что покупателю в среднем нужно несколько раз зайти в магазин, чтобы купить книгу.

Планы по развитию сети книжных магазинов большие.

- Планируем довести общее число торговых точек до тысяч в ближайшие годы. Основное внимание городам с населением больше 100 тысяч человек, - рассказал генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед» Михаил Иванцов. – Также мощный резерв развития кроется в развитии интернет-магазинов. Но сейчас жизненно важно как можно быстрее снова открыть обычные книжные, разумеется, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Уверен, для людей они необходимы не меньше, чем банки и зоомагазины.