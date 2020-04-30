Разбитая инсультом солистка "Фристайла" Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Солистка известной группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве. Певица в 2018 году перенесла инсульт, после которого впала в кому. Ей было 56 лет.

Нина Кирсо два года провела в коме, каждый день давая надежду на выздоровление миллионам поклонникам группы "Фристайл". Однако чуда не произошло. Сердце красавицы-вокалистки перестало биться 30 апреля. У покойной остались муж Анатолий Розанов и 21-летний сын Максим.

О смерти певицы написала ее сестра Алла. "Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв", - отметила убитая горем родственница.

Кирсо стало плохо 1 июня 2018 года в собственном доме, когда никого из родных не было рядом. Одному Богу известно, сколько времени она пролежала без сознания. Тревогу забили друзья, обеспокоенные тем, что вокалистка не отвечает на звонки. Позже выяснилось, что с ней случился геморрагический инсульт, после которого она впала в глубокую кому.

По словам близких Нины, она никогда не жаловалась на здоровье. "В тот злополучный день верхнее давление у нее подскочило за 300! То есть удар был серьезный. Может, у нее что-то и побаливало накануне, но она списывала это на гормональный сбой, который происходит у женщин после 50. От таблеток Нина всегда категорически отказывалась, доверяла нетрадиционной медицине", - рассказывал гитарист коллектива Сергей Ганжи.

Нина Кирсо "Нелюбимая"."Фристайл"

Нину долго лечили. Сначала в Киеве, потом перевезли в Полтаву. В Киеве муж и сестра исполнительницы отдавали большие деньги - около десяти тысяч евро в месяц.

"Врачи начали нас обманывать. Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!». А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!». Представляете, насколько все было цинично!!", - делился муж Кирсо.

Среди шлягеров группы "Фристайл" - "Больно мне, больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица" в исполнении Вадима Казаченко. Нина Кирсо полюбилась по песням "Кораблик любви", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Ты ни в чем не виноват", "Нелюбимая" и многие другие.