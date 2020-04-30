Прием заявок на конкурс «Комсомолка. Просто о добром» продлен до 9 Мая

Месяц назад "Комсмолка" объявила важный для нас конкурс. Уже несколько лет мы поддерживаем самые разные благотворительные фонды России - и крупные, и небольшие - публикуя новости об их работе в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Мы хотим, чтобы как можно больше читателей узнавали о бескорыстном труде тех, кто делает наш мир лучше. А чтобы профессиональных публикаций стало больше, "Комсомольская правда" вместе с нашим партнером – порталом "Открытые НКО" объявила в апреле конкурс для pr-специалистов некоммерческих организаций на лучшую статью о добре.

В этом месяце мы особенно ждем от вас ярких и эмоциональных рассказов о тех проектах, инициативах и добрых делах, которыми вы готовитесь встретить 75-летие Великой Победы. Кто-то отправляется на поиски останков пропавших без вести солдат, кто-то создает музеи военной славы и приглашает в них школьников, кто-то восстанавливает заброшенные обелиски и памятники, сажает аллеи памяти.

Мы знаем, что каждая НКО, каждая семья и каждый человек в нашей стране готовился отметить 75-летие Великой Победы по-своему. И если не в сам День Победы, то немного позже, когда мы справимся с распространением коронавируса, вы сможете воплотить свои инициативы и проекты, приуроченные к 75-летию Победы, в жизнь.

Не забывайте высылать рассказы о ваших акциях и добрых делах на конкурс, чтобы об этом узнала вся страна. Мы продлили прием заявок до 9 Мая. Материалы о самых ярких и интересных проектах опубликуем на сайте Комсомолки.

Ждем Ваших материалов на почту pr@dobro.live и all@dobro.live — в любое время.

Кто может стать участником конкурса:

некоммерческие организации, фонды, волонтерские движения.

В какой форме принимаются материалы:

интервью, статьи, репортажи, рассказы о личном опыте.

Какие материалы не подойдут:

пресс и пост-релизы, аудиофайлы, тексты, которые уже были опубликованы в СМИ, описания проектов

Формат подачи материала:

— в теме письма укажите: «Это наша Победа!» и название Вашей организации;

— текст в формате Word (убедительная просьба указывать в тексте также название организации и город);

— фото горизонтальные 3-5 штук.