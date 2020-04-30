Власти разъяснили ограничения на въезд в Нижегородскую область

С четверга, 30 апреля, в Нижегородской области ввели ограничение въезда. С этого дня каждый, кто въезжает в регион, должен пройти обязательный двухнедельный карантин.

Как сообщал сайт kp.ru, гражданам с нижегородской регистрацией разрешается отсидеть пару недель дома, однако жителям других регионов - только в обсерваторе. Данная мера не распространяется на случаи служебной необходимость или транзитный проезд.

Объясним введённые ограничения на примере типичных ситуаций:

В случае, если вы въезжаете в Нижегородскую область и у вас прописка другого региона, где выявлен высокий уровень заболеваемости, вам придется заполнить заявку на портале «Карта жителя Нижегородской области», а также уведомление о въезде. После всех этих процедур вас направят в обсерватор на 2 недели, где вы оплатите свое проживание. Даже если у вас здесь в собственности дача или квартира, жить там вы не можете.

Если вы въезжаете в Нижегородскую область с нижегородской пропиской, также необходимо заполнить заявку на портале «Карта жителя Нижегородской области» и уведомление о въезде, указав адрес, где вы будете проходить двухнедельную изоляцию. Если вы живете вместе с семьей, то они также должны две недели соблюдать строгий карантин.

Заполнить заявку на портале «Карта жителя Нижегородской области» необходимо и в случае, если вы хотите проехать Нижегородскую область транзитом. В заявке указываете пункты въезда и отправки за пределами региона, а потом у вас есть 24 часа, чтобы преодолеть территорию области.

Когда вы собираетесь посетить область по служебной необходимости, прежде всего вы должны убедиться, что ваша организация имеет право на работу в выходные или нерабочие дни. Подтвердить это право можно на портале «Карта жителя Нижегородской области», позже сможете получить QR-код и предъявить его проверяющему.