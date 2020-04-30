2020-04-30T22:32:28+03:00
Экономика

Делягин: «Белоусов – лучший макроэкономист России. А еще очень лояльный и этичный человек»

Назначение и.о. премьер-министра носит технический характер, считает эксперт
Виктор МАТРОСОВ
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Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министраВладимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министраФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Известный экономист Михаил Делягин в эфире Радио "Комсомольская Правда" назвал исполняющего обязанности премьер-министра России Андрея Белоусова командным игроком.

- Белоусов, помимо того, что очень успешный чиновник, является лучшим российским макроэкономистом. Он человек аппаратно грамотный. Он понимает, что исполняющий обязанности – это не премьер. Поэтому он будет проводить ту политику, которую, как ему кажется, проводил бы Мишустин. А Мишустина он тоже знает достаточно хорошо. Так что я не думаю, что нам стоит ждать каких-то чрезвычайных событий. Я бы рассматривал это как техническое временное назначение. И не связывал бы с этим ни ожиданий, ни опасений.

Делягин добавил, что, по его мнению, Белоусов не метил в руководители правительства.

- Белоусов сам этого не хочет. Он не будет совершать никаких действий для того, чтобы задержаться на этом месте подольше. Просто потому что он очень лояльный, тактичный и этичный в аппаратном смысле человек.

Напомним, сегодня. 30 апреля, Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра после того, как Михаил Мишустин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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