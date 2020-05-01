2020-05-01T00:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 1 мая 2020 достигло 106631

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 1 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 1 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 1 мая 2020 годаФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 1 мая 2020 года достигло 106 631, увеличившись за минувшие сутки на 7008 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

В лидерах по числу заболевших Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Мурманская области, а также Краснодарский край и Республика Дагестан.

Также значительное число случаев заражения зафиксировано в Тульской, Ростовской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Рязанской областях и Республике Татарстан.

Благополучно излечились от коронавируса 11 629 человек, за минувшие сутки это число увеличилось на 1329. Жертвами COVID-19 за все время эпидемии стали 1076 человек. Проведено более 3,5 миллионов тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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