2020-05-01T02:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 1 мая 2020: Заболел премьер Мишустин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 1 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 1 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 1 мая 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сдал положительный тест на коронавирус. Глава кабмина доложил о заболевании президенту и будет проходить лечение в больнице. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение карантина в городе после майских праздников, если ситуация с коронавирусом начнет устойчиво улучшаться. В этой связи градоначальник призвал набраться терпения и ответственно соблюдать режим самоизоляции в праздничный период.

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев в эфире Радио "КП" опроверг слухи о том, что большинство россиян якобы переболели COVID-19 еще в феврале-январе. По его словам, пока тесты на интитела к коронавирусу показывают, что в массе своей россияне лишены специфического иммунитета к нему: он есть только у тех, кто либо переболел COVID-19, либо находился в контакте с заболевшими.

"КП" подсчитала с экспертами стоимость лечения от COVID-19 и выяснила, выгодно ли больницам "записывать" в коронавирусные как можно больше больных, чтобы получить больше средств из фонда ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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