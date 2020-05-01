«Я уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате»: Надежда Бабкина обратилась к поклонникам

70-летняя Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус несколько недель назад. Состояние ее было тяжелым: началась пневмония, она попала в реанимацию, дышала с помощью специальных аппаратов. Появлялись сообщения, что, выйдя из комы, она тут же впала в депрессию. Журналисты гадали: когда же ее выпишут? Один сайт 30 апреля опубликовал статью под заголовком «Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной».

Но в тот же день, 30 апреля, на официальной страничке Бабкиной в фейсбуке появилась запись - первая с 4 апреля.

«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту.

Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день.

Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну.

Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление.

Берегите себя и свое здоровье!

Народная артистка России Надежда Бабкина».