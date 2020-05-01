2020-05-01T07:56:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 1 мая 2020: зафиксировано более 120 тысяч случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 1 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 1 мая 2020:за сутки инфекция подтвердилась у 2615 человекКоронавирус в Турции, последние новости на 1 мая 2020:за сутки инфекция подтвердилась у 2615 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 1 мая 2020 года таковы: зафиксировано 120 204 случаев заболевания, скончались от инфекции 3 174 человека, а выздоровели - 48 886 человек.

В Турции давно введены строгие ограничительные меры: закрыты бары, рестораны, ночные клубы, фитнес-клубы, салоны красоты, развлекательные центры и кинотеатры. Из дома могут выходить только те, кто старше 20 лет и младше 65 лет, и только до аптеки, продуктового магазина, а также им разрешено выбросить мусор и выгулять собаку.

Уже несколько недель подряд в 31 провинции Турции вводят комендантский час. Иногда на выходные, иногда и в будни тоже. О нем предупреждают заранее, чтобы все успели купить продукты и необходимые медикаменты.

На текущий момент в стране нет дефицита защитных средств, больничных коек и медоборудования. Кроме того, не так давно там провели успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Пока судьба туристического сезона в стране остается неизвестной. Международное сообщение временно приостановлено, и откроется оно только тогда, когда ситуация с коронавирусом окончательно придет в норму. Между тем, владельцы отелей Турции уже успокоили всех туристов: цены в этом году на курортах повышать не собираются.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 1 мая 2020 года, накануне за сутки зафиксировали 2615 случаев заболевания, скончались 93 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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