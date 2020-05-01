2020-05-01T08:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 1 мая 2020: за сутки от инфекции вылечились более 4,5 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 1 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 1 мая 2020: число заболевших продолжает снижатьсяКоронавирус в Италии, последние новости на 1 мая 2020: число заболевших продолжает снижатьсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Италии на 1 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 205 463, скончались 27 967 человек, выздоровели - 75 945 человек.

Италия продолжает борьбу с COVID-19. Ситуация с каждым днем улучшается: число зараженных снижается, пациентов в палатах интенсивной терапии также становится меньше. На текущий момент в стране до сих пор действуют ограничительные меры: закрыты все бары, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, развлекательные центры. Правда, в некоторых регионах уже тихонько начинают ослаблять режим. Например, местным жителям разрешено заниматься спортом недалеко от дома.

А вот уже с 4 мая итальянцам разрешат гулять в парках, заниматься там спортом, встречаться со своими родственниками. Но обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и ходить в медицинской маске. Конечно, массовые мероприятия все еще под запретом, и только от эпидемиологической ситуации зависит, когда его снимут. Кроме того, уже ближе к лету в стране планируется открыть рестораны, салоны красоты, строительные магазины и так далее.

Также, скорее всего, летом итальянцы смогут отдыхать на пляжах. Для обеспечения безопасности все оборудование будут дезинфицировать, а между шезлонгами установят строгую дистанцию. А вот для туристов Италия будет закрыта до конца года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 1 мая 2020 года, накануне за сутки признали выздоровевшими 4683 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Кроме того, более чем на 3 тысячи снизилось число зараженных на текущий момент.

В Италии выздоровела 100-летняя женщина, ранее заразившаяся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
В Китае ждут на майксие праздники первый туристический пик в 2020 году
Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса
Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ольге Ушаковой без суда
Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно Титаником
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Ученые показали процесс передачи коронавируса в самолете
Шакира передала в свой родной город тысячи масок и респираторов
В российском посольстве обвинили США в переписывании истории из-за фразу о "тирании СССР"
Суд Бразилии обязал президента Болсонару предоставить результаты всех тестов на коронавирус
Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
С 5 мая в России будет запрещена продажа алкоголя в жилых домах
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 5135 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 1 мая 2020 года составило 11 710 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 мая 2020: Подмосковье вводит масочный режим
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 658 человек
Глава Архангельской области Александр Цыбульский: Все жители Поморья, доставленные из-за границы в другие регионы, скоро вернутся домой