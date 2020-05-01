Коронавирус в Италии, последние новости на 1 мая 2020: за сутки от инфекции вылечились более 4,5 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Италии на 1 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 205 463, скончались 27 967 человек, выздоровели - 75 945 человек.

Италия продолжает борьбу с COVID-19. Ситуация с каждым днем улучшается: число зараженных снижается, пациентов в палатах интенсивной терапии также становится меньше. На текущий момент в стране до сих пор действуют ограничительные меры: закрыты все бары, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, развлекательные центры. Правда, в некоторых регионах уже тихонько начинают ослаблять режим. Например, местным жителям разрешено заниматься спортом недалеко от дома.

А вот уже с 4 мая итальянцам разрешат гулять в парках, заниматься там спортом, встречаться со своими родственниками. Но обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и ходить в медицинской маске. Конечно, массовые мероприятия все еще под запретом, и только от эпидемиологической ситуации зависит, когда его снимут. Кроме того, уже ближе к лету в стране планируется открыть рестораны, салоны красоты, строительные магазины и так далее.

Также, скорее всего, летом итальянцы смогут отдыхать на пляжах. Для обеспечения безопасности все оборудование будут дезинфицировать, а между шезлонгами установят строгую дистанцию. А вот для туристов Италия будет закрыта до конца года.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 1 мая 2020 года, накануне за сутки признали выздоровевшими 4683 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Кроме того, более чем на 3 тысячи снизилось число зараженных на текущий момент.