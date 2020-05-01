2020-05-01T10:58:30+03:00
Происшествия

"Тело 1,5 года пролежало в квартире": дочь нашла труп матери, с которой долго была в ссоре

44-летняя женщина хотела наладить отношения в семье, но не успела
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полицейским женщина рассказала, что в тот день она приехала помириться с матерьюПолицейским женщина рассказала, что в тот день она приехала помириться с матерьюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эта история случилась на Кировоградской улице в Москве, где в семейной квартире проживала пенсионерка. Одинокой женщину сделала давняя ссора с родной дочерью, которая затянулась на несколько лет. В полицию обратилась 44-летняя Светлана В.*, которая попросила оперативников помочь попасть в квартиру ее престарелой матери. Женщина объяснила, что уже несколько лет не общается с пенсионеркой из-за ссоры, но тут вдруг решила ее проведать, а дверь никто не открыл.

- Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь и обнаружили в одной из комнат мумифицированный труп женщины. Приблизительная давность смерти - примерно 1,5 - 2 года. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Позже полицейским женщина рассказала, что в тот день она приехала помириться с матерью. Ее очень пугало, что мама в такой тяжелый период для пенсионеров, которые больше всех подвержены заражению коронавирусом, осталась одна. Светлана хотела наладить отношение с родителем, чтобы помогать ей ходить за продуктами и лекарствами.

Что стало причиной ссоры между матерью и дочкой неизвестно. Примириться две женщины так и не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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