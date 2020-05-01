Мадонна решила «подышать коронавирусным воздухом»

Мадонна сейчас ведет в инстаграме «Карантинный дневник»: размещает короткие видео, на которых озвучивает свои мысли о положении в мире и секретах бытия. 30 апреля она сообщила: «Хорошие новости. Завтра будет новый день, я проснусь и буду чувствовать себя уже по-другому».

Оказалось, певица прошла тест на антитела к коронавирусу, и тот оказался позитивным. То есть, по всей видимости, она перенесла заразу бессимптомно, и ей теперь болезнь не грозит. По крайней мере, она в этом не сомневается (в отличие, кстати, от врачей из Центров по контролю и профилактике заболеваний США - те не уверены, что наличие антител является стопроцентной защитой от болезни).

«Так что завтра» - заявила Мадонна - «я собираюсь просто сесть в машину и отправиться в долгую поездку, опустить стекло и вдохнуть воздух COVID-19. Вот так! Надеюсь, будет светить солнышко».

Мадонна уже делилась своими соображениями насчет коронавируса в «Карантинном дневнике», вызвав небольшой скандал. Она назвала болезнь «великим уравнителем». «Вся штука с COVID-19 - в том, что ему не важно, насколько вы богаты, насколько вы знамениты, насколько вы веселый, насколько вы умный, где вы живете, сколько вам лет, какие удивительные истории вы можете рассказать… То, что в вирусе ужасно, одновременно самое в нем потрясающее».

Как и множество музыкантов, Мадонна была вынуждена отменить все предстоящие концерты (эпидемия началась в разгар тура Madame X в поддержку ее последнего альбома). Она заявила, что будет поддерживать фонд Билла и Мелинды Гейтс, который финансирует разработку лекарства от COVID-19.

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