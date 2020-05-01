Положение о публичном конкурсе

1. ОБЩЕЕ

1.1. Организатором Конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель Конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 495 665 7531.

1.2. Публичный Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный Конкурс проводится с целью вовлечения потребителей в коммуникацию и поддержка интереса к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.4. Публичный Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником Конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Территория проведения Конкурса - РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник Конкурса обязан сообщить Организатору следующие данные: фамилию, имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона, каким автомобилем владеет (необязательное поле для заполнения). Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником Конкурса сообщаются Организатору по собственному желанию. Участник Конкурса посредством предоставления своих персональных данных Организатору соглашается на их обработку со стороны Организатора (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) с целью участия в Конкурсе, проверки достоверности представленных сведений. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты награды (невыдачи призов) Организатором. Такое решение Организатора может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников Конкурса.

2.4. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от Организатора.

2.5. Расходы, связанные с доступом в Интернет, на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и Организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Наградой являются вещевые подарки, стоимость одной награды не выше 4 тыс. рублей.

3.2. Победители будут определять жури путем голосования

3.3. Победитель Конкурса вправе заявить свое право на получение награды не позднее 30.06.2020. Вручение (направление) наград всем Победителям Конкурса осуществляется Организатором. Дата публикации итогов конкурса в соцсетях - 20 мая 2020 г., публикация победителей в газете в период с 22 мая по 23 июня 2020 года

3.3. Для получения награды победитель обязан предоставить Организатору контактную информацию и оригиналы документов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель Конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности Организатором Конкурса.

3.4. В случае, если в течение срока, указанного в п.3.4 настоящего Положения Организатор не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на телефонные звонки, на электронные письма, то такой Победитель считается отказавшимся от Награды, право Победителя на получение Награды прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

3.5. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Конкурса.

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм в период с 01 по 14 мая 2020 года. Срок (период) принятия заданий на участие в Конкурсе: с момента публикации конкурсного поста 01 мая 2020 года по 17 ч. 00 мин. 14 мая 2020 года (здесь и далее – время московское). Срок публикации итогов Конкурса: результаты Конкурса публикуются Организатором на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» и «Инстаграм» 20 мая 2020 года в комментариях к конкурсному посту.

4.2 . Для участия в Конкурсе необходимо в период с 01 по 14 мая 2020 г. выполнить на одной из официальной странице «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и «Инстаграм» следующее условие:

- выложить свои фото с официальным хэштегом конкурса #миссизоляцияКП И пару слов о себе - как проводите самоизоляцию. Фото строго вертикальное. В полный рост. 4.3. Организатор при приеме конкурсных заданий не учитывает (а в случае выявления нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Конкурса имеет право признать такие заявки недеи ствительными):

- заявки Участников, совершивших необходимые деи ствия с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением;

- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

4.4. Конкурсные задания должны соответствовать следующим требованиям:

- конкурсное задание должно быть создано Участником;

- Участник должен выполнить все условия конкурса.

4.5. Участник вправе принять участие в данном конкурсе только 1 раз.

4.6. Определение Победителей производится Организатором с 16 по 19 мая 2020 года.

4.7. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатором Конкурса с целью участия в Конкурсе.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в Конкурсе. При осуществлении действий со стороны участника Конкурса по направлению в адрес Организатора Конкурса фотографии согласно условиям п. 4.7 настоящего положения участник Конкурса таким образом понимает и подтверждает, что соглашается на обработку Организатором Конкурса представленных участником персональных данных.

5.3. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников Конкурса. Победитель и участник Конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной, электронной и/или видеопродукции Организатору Конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника Конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и провайдера Интернет-услуг и качество предоставляемых ими услуг.