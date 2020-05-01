2020-05-01T13:10:06+03:00
Общество

В майские праздники Госавтоинспекция усилит борьбу с пьянством за рулем

С начала 2020 года число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей выросло на 20%
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период майских праздников, ни в какое-либо другое времяНикакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период майских праздников, ни в какое-либо другое времяФото: Артем КИЛЬКИН
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Майские праздники – еще не окончание карантина. И уж тем более не повод рассекать по улицам городов и поселков в нетрезвом виде. На протяжении всех майских праздников сотрудники Госавтоинспекции увеличат количество проверок водителей на содержание алкоголя в крови.

«Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период майских праздников, ни в какое-либо другое время. Тем более сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и противодействия распространению коронавирусной инфекции, - читаем официальное сообщение ГУОБДД МВД России. - Госавтоинспекция особо акцентирует внимание граждан на том, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости».

На майские праздники запланированы массовые проверки и спецоперации для предупреждения различных нарушений правил дорожного движения. В том числе нацеленные и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения.

Такое пристальное внимание к проблеме нетрезвого вождения со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности. За неполные четыре месяца 2020 года количество ДТП с участием пьяных водителей выросло на 14,8% (2995 случаев) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а числа погибших в них людей – на 20,8% (650 человек). Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Автоинспекторы готовы немедленно предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», - отмечается в официальном сообщении.

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